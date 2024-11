18 nov 2024 00:07

L’ITALIA SI BUTTA VIA! LA FRANCIA RIFILA TRE PERE AGLI AZZURRI: UNA DOPPIETTA DI TESTA DI RABIOT E PENNELLATA SU PUNIZIONE DI DIGNE. INUTILE LA RETE DI CAMBIASO. SPALLETTI CHIUDE AL 2° POSTO NEL GIRONE DI NATIONS LEAGUE. AVREMO UN SORTEGGIO PIÙ DIFFICILE (GERMANIA, PORTOGALLO O SPAGNA) IN VISTA DELLE FINAL FOUR DI GIUGNO - I TRANSALPINI HANNO EVIDENZIATO LE LACUNE DI UN'ITALIA CHE HA SUBITO GLI ULTIMI SEI GOL TUTTI SU CALCIO PIAZZATO…