26 dic 2022 13:00

UN’ONDATA DI PERNACCHIE SOMMERGE I FRANCESI ROSICONI – IN FRANCIA DECINE DI MIGLIAIA DI TIFOSI HANNO FIRMATO UNA PETIZIONE PER CHIEDERE DI RIGIOCARE LA FINALE DEL MONDIALE PER I PRESUNTI ERRORI DELL’ARBITRO – E DALL’ARGENTINA UN TIFOSO HA LANCIATO UNA CONTRO-PETIZIONE AL VELENO: “PROPONGO DI RACCOGLIERE LE FIRME IN MODO CHE I FRANCESI SMETTANO DI PIANGERE E GI ARGENTINI VINCANO ANCHE LA COPPA DEL MONDO DI FIRME” – IN POCO TEMPO, LA PROPOSTA HA OTTENUTO OLTRE 250MILA ADESIONI…