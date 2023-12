C’È POCO DA STARE ALLEGRI - L'ALLENATORE BIANCONERO HA RICEVUTO UNA MULTA DA 10MILA EURO E UNA DIFFIDA PER LE PROTESTE CONTRO L'ARBITRO MASSA AL TERMINE DI GENOA-JUVENTUS – IL GIUDICE SPORTIVO SCRIVE CHE “NELLO SPOGLIATOIO DEGLI UFFICIALI DI GARA, ALLEGRI HA CONTESTATO IN MODO IRRISPETTOSO LE DECISIONI” – NEL MIRINO DI “ACCIUGHINA” IL RIGORE NON FISCHIATO PER FALLO DI MANO DI BANI E…

Genoa-Juventus non finisce più. Dopo il pareggio di venerdì scorso a Marassi, con una coda velenosa di polemiche per gli errori dell’arbitro Massa che non ha fischiato un rigore per fallo di mano di Bani e non ha espulso Malinovskyi per il fallo su Yildiz, ora arrivano le sentenze del giudice sportivo per quello che è successo nello spogliatoio dello stadio di Genova. E a pagare le conseguenze è Massimiliano Allegri, che viene diffidato e multato di 10mila euro per il comportamento tenuto nei confronti degli arbitri presenti (Massa) e assenti (Fabbri al Var nella sede di Lissone).

La motivazione viene riportata nel comunicato del giudice sportivo: multa e diffida “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”. Alla prossima protesta, dunque, Allegri verrà squalificato per una giornata. [...]

[...] non è la prima volta che viene multato dal giudice sportivo per le proteste nello spogliatoio. Nel gennaio 2022 era stato squalificato e multato di 10mila euro per gli insulti all’arbitro Sozza dopo Juve-Napoli e stesso “tariffario” era stato utilizzato pochi mesi dopo per le proteste al termine della finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter. Dopo Juve-Salernitana del settembre 2022, quello del famoso gol non convalidato dalla Var fantasma, aveva dovuto pagare 15mila euro di multa oltre a dover saltare una giornata.

