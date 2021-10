eros ramazzotti wanda nara 22

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Wanda Nara e Mauro Icardi sono ai ferri corti, cortissimi. Lei ha fatto il diavolo a quattro per il (presunto) tradimento di lui. E non uno solo, dicono i proverbiali bene informati. Così come i gossip ora vorrebbero che anche lei si sia data da fare. Nientemeno che con Eros Ramazzotti! Che sceglie Oggi per far conoscere tutti i dettagli della vicenda

Nelle ultime ore sta serpeggiando un gossip che insinuerebbe un avvicinamento di Eros Ramazzotti a Wanda Nara seguito alla separazione tra quest’ultima e il calciatore Mauro Icardi. Eros Ramazzotti, raggiunto da Oggi, smentisce categoricamente qualsivoglia indiscrezione. Ecco in esclusiva le sue parole: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro”.

Eros Ramazzotti continua a Oggi: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.

