C’E’ UN “LADRO” AGLI AUSTRALIAN OPEN - RUBANO UNA RACCHETTA A RAFA NADAL DURANTE IL SUO MATCH D'ESORDIO A MELBOURNE - “IL RACCATTAPALLE SE L'È PORTATA VIA”, HA CHIARITO LO SPAGNOLO ALL'ARBITRO. SI È SCOPERTO CHE LA RACCHETTA È STATA SCAMBIATA E QUELLA DA GARA È STATA PRELEVATA E… – VIDEO

Da corrieredellosport.it

Incredibile quello che è successo durante la sfida tra Nadal e Draper, valida per il primo turno degli Australian Open. Sul punteggio per 4-3 nel primo set in favore del campione spagnolo, Rafa è andato a prendere la racchetta prima di rientrare in campo, ma non c'era più. Sparita, Nadal ha dovuto prenderne un'altra dalla sua borsa, spiegando quanto accaduto all'arbitro nello stupore generale.

Chi ha "rubato" la racchetta

"Il raccattapalle se l'è portata via", ha chiarito lo spagnolo all'arbitro, sorridendo. Si è scoperto che la racchetta è stata confusa e quella da gara è stata prelevata e portata via al posto di un'altra. Nadal ha dovuto sistemare quella nuova prima di riprendere a giocare.