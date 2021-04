E’ TENNIS O CALCIO? IL RITORNO LO GIOCANO AL FORO ITALICO? IL MANCHESTER UNITED RIFILA 6 PERE ALLA ROMA (CHE NEL 2007 NE AVEVA PRESI 7)- RIPRESA DOMINATA DAI RED DEVILS TRASCINATI DA UNO SCATENATO BRUNO FERNANDES, DA CAVANI (DOPPIETTA) E POGBA - TRE INFORTUNI (VERETOUT, PAU LOPEZ E SPINAZZOLA) NEI PRIMI 37 MINUTI PER I GIALLOROTTI E CAMBI GIA’ FINITI PER FONSECA ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO. MA IL TRACOLLO NELLA RIPRESA DELLA ROMA E' SENZA GIUSTIFICAZIONI...

Un tracollo tremendo, dopo un primo tempo chiuso in vantaggio. La Roma esce da Old Trafford con un 6-2 che pesa come un macigno. Eppure nei primi 45’ i gol di Pellegrini su rigore e Dzeko, che avevano ribaltato il gol di Fernandes, lasciavano ben sperare. Nella ripresa Red Devils scatenati: doppietta di Cavani, ancora Fernandes e Pogba in gol.

Un vero e proprio record all'Old Trafford. Non nel risultato del match tra manchester united e Roma, ma nel numero degli infortuni in un singolo tempo. Una sfortuna incredibile per la squadra di Fonseca che in soli 37 minuti è stata costretta a perdere tre giocatori per problemi fisici.

Il primo è Jordan Veretout per un problema al flessore della coscia destra, poi Pau Lopez per un problema alla spalla dopo un tuffo sul tiro di Pogba, infine Spinazzola sempre per un problema muscolare. Inevitabile per la Roma perdere certezze per le uscite dei titolari.

