L’ULTIMA FOLLIA DEL “LOCO” BIELSA – IL C.T. DELL’URUGUAY HA CONVOCATO IN NAZIONALE L’ATTACCANTE 24ENNE WALTER DOMINGUEZ, CHE GIOCA NEL CAMPIONATO DILETTANTISTICO URUGUAIANO – IL CENTRAVANTI DELLA JUVENTUD SORIANO HA STREGATO L’ALLENATORE ARGENTINO SEGNANDO 57 GOL IN 39 PARTITE, COMPLICE ANCHE IL FATTO CHE I GIOCATORI DI SQUADRE PIU' IMPORTANTI NON POTRANNO PARTECIPARE AI PROSSIMI IMPEGNI DELLA "CELESTE" PERCHE’…

Estratto dell’articolo di Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

MARCELO BIELSA

L'ultima follia di Marcelo "Loco" Bielsa è la convocazione nell'Uruguay del 24enne attaccante Walter Dominguez. Nulla di strano se non fosse che il calciatore giochi in una squadra del calcio dilettantistico nazionale. Nello specifico alla Juventud Soriano, squadra del campionato regionale di Soriano in Uruguay, equivalente ai nostri dilettanti. La necessità di convocare Dominguez nasce dal fatto che Bielsa sia stato costretto a rinunciare ai calciatori di Nacional, Penarol, Liverpool, Racing e Danubio impegnati in Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

WALTER DOMINGUEZ

Ma perché proprio Dominguez? Il calciatore in questione è un attaccante capace di segnare in una sola stagione ben 57 gol in 39 partite. Una stagione strepitosa dal punto di vista individuale conclusa con la ciliegina sulla torta del successo della squadra con la conquista della Copa Nacional de Selecciones, che rappresenta il massimo trofeo tra i dilettanti in Uruguay. Dominguez è stato chiamato per affrontare in amichevole la Costa Rica poco prima degli impegni in Copa America dove a questo punto il calciatore spera di prendere parte. […]

MARCELO BIELSA MARCELO BIELSA WALTER DOMINGUEZ MARCELO BIELSA

WALTER DOMINGUEZ