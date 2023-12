L’UOMO CHE NON TI ASPETTI: KRISTENSEN! LA ROMA RIBALTA IL SASSUOLO (IN DIECI): PRIMA IL TERZINO DANESE SI PROCURA UN RIGORE REALIZZATO DA DYBALA E POI UN SUO TIRO DEVIATO REGALA TRE PUNTI A MOURINHO CHE AGGANCIA MOMENTANEAMENTE IL NAPOLI AL QUARTO POSTO - TIAGO PINTO DIFENDE MOURINHO MESSO SOTTO TIRO DALLA PROCURA FEDERALE: "ORA BASTA! MOU NON HA OFFESO NESSUNO, C'È CHI FA PEGGIO"

Da gazzetta.it

sassuolo roma

Rimontona giallorossa e per ora Napoli agganciato al quarto posto. Henrique illude il Sassuolo, poi nell'ultima mezzora ecco il ribaltone Roma grazie anche all'uomo in più, nel segno di Kristensen. Il vantaggio emiliano arriva nel primo tempo: tiro svirgolato da Berardi che diventa assist per Henrique che da due passi non sbaglia. Nella ripresa intervento duro e pericoloso di Boloca su Paredes: Marcenaro ammonisce ma poi va al monitor e il giallo diventa rosso. Lì la Roma si rianima. Kristensen viene toccato da Erlic in area, l'arbitro assegna il rigore che Dybala realizza. Poi sempre Kristensen, poco dopo, scaglia il destro deviato da Tressoldi che mette fuori causa Consigli.

TIAGO PINTO

Da sportmediaset.mediaset.it

pinto mourinho

Tiago Pinto è tornato sulle parole di José Mourinho prima di Sassuolo-Roma e ha difeso a spada tratta il suo allenatore: "Voi ormai mi conoscete e sapete che io cerco di non alimentare le questioni extra campo - le parole del gm giallorosso a Dazn -. Ora però è il momento di dire basta. Inchiesta della procura? Fino ad adesso non abbiamo ricevuto niente, mi fido del buonsenso della procura. In questo inizio di campionato abbiamo visto allenatori con atteggiamenti molto più brutti di quelli di Mourinho e non è successo nulla. Basta andare sui social per vedere degli esempi. Ho visto nei prepartita degli allenatori che commentano le designazione e nessuno dice niente. Quello che ha detto ieri Mourinho non è un’offesa a nessuno".

pinto mourinho

"Quest’arbitro non ci ha mai diretto - ha proseguito -. Se veniamo qua a parlare dobbiamo dire quello che vogliono loro. Ci sono persone che appena parla Mourinho sono lì pronte a commentare: se commenti le parole di un altro hai tre notizie, se commenti quelle di Mou ne hai trecento. Ora basta. Noi stiamo pure cambiando il nostro atteggiamento. Se un allenatore come lui non può usare espressioni emozionali, allora non so più cosa dire".