RUBLEV "RIABILITATO" DOPO AVER DATO DEL “FOTTUTO DEFICIENTE” AL GIUDICE DI LINEA: ACCOLTO IL RICORSO, RESTITUITI PUNTI E PREMI, IL RUSSO RESTA NUMERO 5 DEL MONDO - PANATTA: "IL GIUDICE DI LINEA NON AVEVA CAPITO. UN ALTRO GIUDICE DI ORIGINE RUSSA, HA FATTO LA SPIA: È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE UNA COSA SIMILE. IO NON SONO MAI STATO A FAVORE DEGLI ARBITRI…” - VIDEO

Estratti da corrieredellosport.it

andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 3

Panatta commenta poi la squalifica di Rublev a Dubai: "Pare abbia dato dello str**** al giudice di linea che non aveva capito. Un altro giudice di origine russa, ha fatto la spia. Nessuno gli aveva chiesto nulla, quindi ha fatto proprio la spia: è la prima volta che accade una cosa simile. Io non sono mai stato a favore degli arbitri".

Da gazzetta.it - Estratti

Contrordine compagni! Andrey Rublev va riabilitato nonostante la squalifica. Il russo, espulso dal torneo di Dubai mentre giocava la semifinale contro il kazako Alexander Bublik per aver aggredito verbalmente un giudice di linea, ha fatto reclamo ed è stato accontentato.

andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 2

Un insulto a un giudice di linea costa caro ad Andrey Rublev, squalificato durante la semifinale contro Bublik. Il russo ha contestato una decisione del giudice che ha riferito le frasi ingiuriose al supervisor: per il n. 5 al mondo è scattata immediatamente la squalifica

Un giudice di linea aveva affermato che Rublev lo avesse definito "fo...to deficiente" in russo, ma il tennista aveva insistito sul fatto di non essersi espresso nella sua lingua madre: era stato però ugualmente squalificato dal supervisor del torneo, Roland Herfel, che aveva sanzionato il suo comportamento nei confronti dell'ufficiale di gara privando così il giocatore di premi in denaro e punti. "L'Atp ha esaminato il ricorso di Andrey Rublev - si legge in un comunicato dell'associazione giocatori - ha preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari ed ha esaminato tutto il materiale video e audio disponibile.

rublev si prende a racchettate australian open

La commissione d'appello ha concluso che, oltre alla perdita dell'incontro, le consuete sanzioni associate alla squalifica - vale a dire la perdita dei punti validi per la classifica ed il montepremi in denaro guadagnato nell'intero torneo - sarebbero state in questo caso sproporzionate. A seguito di questa decisione Rublev conserva i punti della semifinale e il premio in denaro accumulati nel torneo".

andrey rublev andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 1