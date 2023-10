12 ott 2023 15:56

RUI PATRICIO, NOTO ANCHE COME “RUI PASTICCIO”, FINISCE IN TRIBUNALE. NON PER LE SUE CAPPELLATE IN PORTA MA PER UNA PISCINA ILLEGALE – IL PORTIERE DELLA ROMA HA, INFATTI, DOVUTO AFFRONTARE UN CONTENZIOSO LEGALE IN PORTOGALLO PER TUTELARE I PROPRI INTERESSI NEI CONFRONTI DI UN MEDICO CHE AVREBBE COSTRUITO ILLEGALMENTE UNA PISCINA ADIACENTE A DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DEL CALCIATORE IN UN EDIFICIO DI LEIRIA – ECCO COME E’ FINITA…