RULLO DI TAMBERI! - IMPEPATA DI NOZZE PER IL CAMPIONE OLIMPICO DI SALTO IN ALTO E LA FIDANZATA STORICA CHIARA BONTEMPI - DOPO 13 ANNI INSIEME I DUE SI SONO SPOSATI A PESARO, NEL COMPLESSO RINASCIMENTALE DI VILLA IMPERIALE - LA CERIMONIA È STATA OFFICIATA DAL SINDACO DELLA CITTÀ MATTEO RICCI - TRA I CIRCA 200 INVITATI C'ERANO ANCHE MARCELL JACOBS, MUTAZ BARSHIM E BEBE VIO… - VIDEO

Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi

Gianmarco Tamberi detto Gimbo e Chiara Bontempi sono marito e moglie. Il 30enne campione olimpico di salto in alto e la fidanzata storica si sono detti «sì» a Pesaro nel complesso rinascimentale di Villa Imperiale, imponente residenza signorile che domina la costa dalla Riserva naturale del Colle San Bartolo dove vissero famiglie prestigiose come gli Sforza e i Della Rovere.

A celebrare il matrimonio con rito civile il sindaco Matteo Ricci. Circa 200 gli invitati tra cui colleghi illustri dello sposo come Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Mutaz Barshim (l'altista qatariota che ha condiviso con Tamberi l'oro olimpico di Tokyo), e la campionessa paralimpica Bebe Vio.

matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi

La sposa indossava un abito Atelier Emé con ampia gonna e bustino in pizzo, guanti, capelli raccolti e lungo velo a coprire il volto. Lo sposo, coi capelli sciolti, un classico smoking scuro Giorgio Armani. Prima della declamazione degli articoli del codice civile, Gimbo e Chiara hanno letto le promesse di matrimonio scritte uno per l'altro. Poi il cocktail e la grande cena a base di pesce.

matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi

Un evento blindatissimo a cui gli sposi ci hanno ora permesso di dare una sbirciatina. Sia Gimbo che Chiara hanno condiviso infatti sui loro profili Instagram una foto delle nozze: uno scatto in cui ridono guardando verso il cielo mentre su di loro cade una pioggia di petali di rosa. Mentre Bebe Vio, nelle sue Stories, ha condiviso anche un breve video della cerimonia.

matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi

Gianmarco, medaglia d'oro a Tokyo 2020, aveva chiesto la mano di Chiara proprio prima di partire per le Olimpiadi. Presentandosi in un ristorante di Numana con cento rose rosse. Prima delle nozze i due hanno cenato nello stesso ristorante. Per tornare, come ha spiegato lui, «dove tutto è iniziato». Insieme da tredici anni, Gimbo è nato a Civitanova Marche, Bontempi ad Ancona. Ora che sono marito e moglie andranno a vivere nella città della sposa. Prima però, come tradizione comanda, è in programma la luna di miele: un viaggio di nozze esotico tra Maldive, Bali e Singapore.

matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi matrimonio di gianmarco tamberi e chiara bontempi