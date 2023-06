RULLO DI TAMBERI! - "GIMBO" TRASCINA L'ITALIA ALLA VITTORIA DELLA COPPA EUROPA (LA PRIMA NELLA STORIA), SALTANDO 2 METRI E 29, E POI SBROCCA CONTRO LA FEDERAZIONE DI ATLETICA LEGGERA PER IL MANCATO INVITO AL GOLDEN GALA DI FIRENZE: "CREDO CHE LA MIA PRESENZA NON FOSSE GRADITA. DIETRO LA MIA ASSENZA C’ERANO DIVERSE QUESTIONI" - LA REPLICA DEL PRESIDENTE, STEFANO MEI: "UNA CADUTA DI STILE. HA MANCATO DI RISPETTO ALLA SQUADRA" - DIETRO LA POLEMICA CI SAREBBE…

Estratto dell'articolo di Marco Bonarrigo per www.corriere.it

Vittoria autorevolissima, polemica durissima. […] Gimbo Tamberi si prende anche la Coppa Europa e, da capitano, trascina l’Italia alla prima, storica vittoria in 58 anni di storia della rassegna con un salto perfetto a 2 metri e 29 e un ottimo tentativo a 2 metri e 32, spinto dal tifo di tutto lo stadio.

Ma subito dopo aver festeggiato Gimbo lancia in un attacco durissimo contro la Federazione italiana di atletica leggera […]«Mi sarebbe piaciuto moltissimo essere presente al Golden Gala ma non sono nemmeno stato invitato come ospite e senza invito non mi andava onestamente di andare: credo proprio che la mia presenza non fosse gradita. Mi è dispiaciuto tantissimo non essere a Firenze, ma sono comunque venuto qui per l’Italia e per la mia squadra che merita tantissimo: nei momenti topici ci perdevamo, qui siamo stati perfetti. Non entro nei dettagli della vicenda, che sono molteplici: dietro la mia assenza c’erano diverse questioni».

Dietro la polemica, una trattativa economica che non è andata bene: si parla di una proposta di ingaggio di circa 60 mila euro per Marcell Jacobs […] e della metà per Tamberi, […]

Dura la reazione a caldo di Stefano Mei, presidente della Fidal[…]. «Tamberi è uno dei tanti nella lunga lista di quelli non inviati a gareggiare al Golden Gala — ribatte l’ex mezzofondista che guida la Federazione da due anni — e il punto è che siccome la trattativa non è andata a buon fine non ho nemmeno pensato di invitarlo a presenziare. Non è bello parlare di soldi, oggi. Gimbo Tamberi è un atleta mostruoso, ma fare una polemica in un momento del genere è una caduta di stile. Se un atleta non accetta di gareggiare, io penso che debba prepararsi per le altre gare, non vederle da spettatore. Oggi non era il luogo e il momento per una polemica del genere. Tamberi ha sbagliato, ha mancato di rispetto alla squadra. A molti atleti con cui la trattativa non è andata a buon fine abbiamo mandato comunque una mail di invito a vedere le gare a Firenze, a Gimbo no, lo confermo e me ne prendo la responsabilità». […]

