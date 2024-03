DALLA RUSSIA CON LIVORE - IL TENNISTA RUSSO ANDREY RUBLEV CI RICASCA: AGLI ATP 500 DI DUBAI, DURANTE LA PARTITA CONTRO BUBLIK, È STATO SQUALIFICATO PER AVER URLATO DI TUTTO IN FACCIA A UN GIUDICE DI SEDIA - LA SQUALIFICA COSTERÀ CARO A RUBLEV: A CAUSA DELLA SANZIONE, USCIRÀ DALLA TOP 5 DELLA CLASSIFICA ATP VISTO CHE… - VIDEO

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 2

Andrey Rublev stavolta l'ha fatta davvero grossa. Dopo aver perso l'undicesimo game del terzo set della semifinale del torneo ATP 500 di Dubai si è infuriato, non è una novità, e ha sfogato la sua rabbia urlando in faccia a un giudice di sedia, non si capisce se in inglese o in russo. Quella furia ha prodotto la squalifica, evento rarissimo in un incontro di tennis. Bublik così è volato in finale.

andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 3

[…] Il giudice di linea vede tutto, scende dal seggiolone e parla con il giudice di linea, poco dopo decide di squalificare Rublev, che esce in questo modo dal torneo. Ma non solo. Perché il russo perde i punti conquistati, non erano pochi (esattamente 200 per i semifinalisti) e anche tutto il montepremi che avrebbe dovuto portare a casa (circa 157 mila dollari). Rublev uscirà anche dalla top 5, perché a Dubai difendeva la finale, verrà superato da Zverev.

andrey rublev rublev si prende a racchettate australian open andrey rublev insulta arbitro agli atp di dubai 1