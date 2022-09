6 set 2022 21:05

RUUD SPAZZA VIA BERRETTINI: ORA, IN CASO DI VITTORIA DEGLI US OPEN, PUÒ DIVENTARE IL NUOVO NUMERO 1 AL MONDO - IL TENNISTA AZZURRO PARTE MALE E SOFFRE PER TUTTA LA GARA: IL NORVEGESE, NUMERO 5 AL MONDO, VINCE IN TRE SET 6-1, 6-4, 7-6(4) – BRACCIO D’ORO BERTOLUCCI AVEVA DETTO PRIMA DEL MATCH: RUUD TOSTA PER BERRETTINI, È IL FOKINA CHE HA APPENA BATTUTO, MA FA TUTTO MEGLIO"