“FACCIO LA RIDER E VIVO CON LA MIA RAGAZZA” – ANNA LOU CASTOLDI, FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO, RACCONTA LA SUA VITA: “CONSEGNO LE PIZZE, MA HO LAVORATO COME CAMERIERA, HO FATTO PERSINO IL MANOVALE, HO DIPINTO CASE E I TRASLOCHI. UN PO' DI TUTTO. CI MANTENIAMO DA SOLE IN UN PICCOLO BORGO. ORMAI HO 21 ANNI E NON POSSO CHIEDERE I SOLDI AI GENITORI. MIA MADRE ME L'HA DETTO SUBITO” – L’IDEA DI SCAPPARE ALL’ESTERO: “SONO FELICE CON DORA, NON ABBIAMO BISOGNO DI SPOSARCI IN CHIESA, PERÒ PER L'ADOZIONE E IL COSTRUIRE UNA FAMIGLIA È PIUTTOSTO COMPLICATO NEL NOSTRO PAESE. L'ITALIA SEMBRA…”