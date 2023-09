3 set 2023 21:37

SAINZ SFRECCIA PURE A PIEDI! DOPO IL GP DI MONZA, CHIUSO AL TERZO POSTO, IL PILOTA DELLA FERRARI E’ STATO DERUBATO DELL'OROLOGIO (DEL VALORE DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI €) A MILANO, ALL’USCITA DELL’HOTEL ARMANI. SAINZ, CON LA SUA GUARDIA DEL CORPO, HA RINCORSO I RAPINATORI IN VIA MONTENAPOLEONE. INSIEME AL PILOTA, SI SONO LANCIATI ALL'INSEGUIMENTO DEI BANDITI ANCHE NUMEROSI CITTADINI. ECCO COME E' FINITA – VIDEO