5 set 2023 12:48

SALE E PEP! – L’ALLENATORE DEL CITY PEP GUARDIOLA INCONTRERÀ GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI A CUNEO PER PARLARE DELLO SPORT COME STRUMENTO DI CRESCITA. MA NON È LO STESSO CHE VOLEVA AGGREDIRE IL TECNICO DEL WIGAN? - LA DOMANDA CHE SERPEGGIA TRA GLI STUDENTELLI È: GUARDIOLA SI PORTERÀ LA BOMBASTICA FIGLIA MARIA? - CHISSÀ SE IL TECNICO PARLERÀ DEL SUO FUTURO, IL "DAILY MAIL" LO DA' IN POLE PER SOSTITUIRE IL CT DELL'INGHILTERRA SOUTHGATE...