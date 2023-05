QUESTA E' CUL-TURA! "CON LEI C’È UNA SOLA COSA DA FARE. LA METTI A NOVANTA APPOGGIATA A UN TAVOLO. POI PRENDI LOLITA DI NABOKOV E LE INFILI LE PAGINE UNA PER UNA NEL CULO. DOPO UN PO', PER OSMOSI, QUALCOSA ASSIMILA PER FORZA" – UN ANNO FA IL DIRETTORE DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LAGIOIA ERA FINITO NEL MIRINO DI “STRISCIA” PER UN POST SESSISTA SU MELISSA PANARELLO SCRITTO ANNI PRIMA – IN QUEL CASO LAGIOIA SI ERA LAMENTATO DELLA "VIOLENZA" DELLE CONTESTAZIONI E AVEVA PARLATO DI "AGGRESSIONE". QUEST'ANNO NEL CASO ROCCELLA, INVECE, HA FATTO IL PESCE IN BARILE E SI E' LAVATO LE MANI... - VIDEO