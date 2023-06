LA DOMANDA NON È QUANTO DURA PRIGOZHIN: SE VIENE AMMAZZATO, TUTTI PUNTEREBBERO IL DITO VERSO PUTIN. LA DOMANDA VERA È: QUANTO PUÒ RESTARE A GALLA, COSÌ AZZOPPATO, MAD VLAD? ARRIVERÀ FINO AL 2024 QUANDO SI TERRANNO LE NUOVE ELEZIONI PER IL CREMLINO? VISTA LA MALA PARATA, POTREBBE FARE IL BEAU GESTE DI NON PRESENTARSI. OPPURE: L’ALA MODERATA, CONTRARIA ALLA GUERRA NON ASPETTA IL VOTO E LO SBATTE FUORI - PRIGOZHIN È STATO LO STRUMENTO DI ALCUNI POTENTI OLIGARCHI CHE MIRAVANO ALLO STATUS QUO MA CON PUTIN MENO AGGRESSIVO E DISPOSTO A CHIUDERE LA GUERRA - PER ORA PUTIN SI TIENE IN PIEDI SOLO GRAZIE A DUE STAMPELLE, USA E CINA