SALVATE LA SERIE A DAL COVID O QUI SALTA TUTTO - CONTAGI FUORI CONTROLLO, PARTITE RINVIATE, BIG MATCH FALSATI E CAOS PERSINO NEL RISCHIO DI VITTORIE A TAVOLINO: FINALMENTE È INTERVENUTO IL GOVERNO, CHE HA CONVOCATO UN INCONTRO CON I CLUB MERCOLEDÌ PER DEFINIRE UN PROTOCOLLO NAZIONALE UGUALE PER TUTTI E CONCORDATO CON LE ASL - MA DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA, NON CI SI POTEVA PENSARE PRIMA?

Alessio Agnelli per www.leggo.it

inter prima della partita non disputata contro il bologna 3

Il Covid impazza: dalla Lega A subito un nuovo protocollo per la gestione dei casi, mercoledì summit con Governo e Regioni «per una regolamentazione con criteri più precisi e uniformi».

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, mettendo in agenda a metà della prossima settimana l'atteso vertice tra istituzioni e mondo del calcio per la definizione di un protocollo nazionale uguale per tutti e concordato con tutte le Asl del Bel Paese.

inter prima della partita non disputata contro il bologna 1

Il computo della 1a giornata di ritorno è stato di 96 calciatori positivi al Covid-19 e di 4 gare rinviate nel turno di ieri: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, tutte per disposizione delle Asl territoriali, che hanno posto in quarantena felsinei (8 positivi), granata (6), campani (9) e friulani (7), decretando la sospensione dei match.

inter prima della partita non disputata contro il bologna 2

Ma, a far discutere, è soprattutto Spezia-Verona, regolarmente disputata, pur in presenza di 10 positività nell'Hellas di Tudor. Ed è un esempio della difformità di giudizio, che si vuole evitare.

MARIA STELLA GELMINI

«Siamo in uno scenario di confusione - ha sottolineato l'ad dell'Inter, Beppe Marotta -. Abbiamo dei rinvii, delle prese di posizione di Asl che decidono e assistiamo a cose anomale come quella del Verona che va a La Spezia con 10 positivi, mentre altre squadre sono state fermate con meno. Manca chiarezza, una linea guida, l'obiettivo è avere un confronto con il ministero dello Sport per far sì che ci sia una regolamentazione chiara». E che si limitino «le competenze delle Asl» la chiosa di Marotta, «anche perché il Bologna ha subito una decisione, pur essendo pronto a scendere in campo».

ROMA INTER MAROTTA

Quindi, per i Campioni d'Italia d'Inzaghi, «una trasferta inutile che è servita giusto per una sgambata», prima del triplice fischio del signor Ayroldi negli spogliatoi a 45 minuti (da regolamento) dal previsto orario di inizio.

BOLOGNA INTER 25

Da capire anche le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare non disputate e non rinviate dalla Lega. «Lo 0-3 a tavolino? Ora non abbiamo elementi per esprimere una valutazione». Più probabile, si spera, che si vada verso una ripetizione dei match in questione.

BOLOGNA INTER 25

Nell'attesa la Lega Calcio si è già dotata di un nuovo protocollo: con 13 giocatori (di cui almeno un portiere) non positivi si gioca. «L'obiettivo è mettere fine a tutta questa incertezza - ha confermato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali -. Serve un comportamento uniforme delle autorità sanitarie». Mercoledì l'ardua sentenza.