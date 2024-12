5 dic 2024 12:42

SANREMO? NO GRAZIE! SINNER CONFERMA LA SUA AVVERSIONE NEI CONFRONTI DEL FESTIVAL E COME L’ANNO SCORSO GIRERA’ ALLA LARGA DALL’ARISTON. SE L’ALTRA VOLTA JANNIK SI GIOCO’ LA SCUSA CHE "SI DOVEVA ALLENARE", STAVOLTA IL NUMERO 1 DEL MONDO E’ PIU SPREZZANTE: “HO DI MEGLIO DA FARE” - SINNER ERA REDUCE DA UN VIAGGIO IN FLORIDA (E' ANDATO A MIAMI A FAR PACE CON ANNA KALINSKAYA?) - VIDEO