SANTONI E UFO: A TRIGORIA MANCA SOLO "L'ESORCICCIO" – A RENATO SANCHES NON RESTA CHE ANDARE DALLO SCIAMANO CHE AVEVA COMINCIATO A FREQUENTARE QUANDO GIOCAVA A PARIGI: "TROPPI INFORTUNI, FORSE QUALCUNO HA MESSO UNA MALEDIZIONE SU DI ME” – SMALLING E' MISTERIOSAMENTE SPARITO DAI RADAR PER UN PROBLEMA FISICO: RACCONTO’ DI AVER AVVISTATO UN UFO IN VACANZA IN GIAMAICA - RENATO SANCHES FA CHIAREZZA SUI SOCIAL: "MAI ANDATO DA UNO SCIAMANO"

https://m.dagospia.com/smalling-e-stato-rapito-dagli-alieni-il-difensore-della-roma-che-racconto-di-aver-avvistato-un-ufo-368471

I never said I went to a witch, I was having a good conversation with my former teammate. We exchanged several topics of conversation because we always had a good relationship, and what I said was maybe someone made me some curse or something like that ... https://t.co/8nutPWisC1 — renatosanches (@renatosanches35) December 12, 2023

Marco Juric per la Repubblica- Estratti

renato sanches

Cinque indisponibili in un colpo solo. Il bollettino del day after Roma-Fiorentina preoccupa Mourinho in vista della sfida Champions contro il Bologna di domenica. Zalewski e Lukaku saranno squalificati, con il belga che spera di ricevere una sola giornata. Dybala, Azmoun e Spinazzola infortunati. Anche se preoccupante, questo è il bollettino visibile e naturale. Ma siccome a Trigoria amano non farsi mancare nulla, dalla sfida con i viola è uscito fuori anche il fenomeno occulto delle maledizioni. L’extrasensoriale che non ti aspetti, svelato in prima persona da Renato Sanches. E dal suo sciamano.

Ma partiamo dall’inizio. Siamo all’intervallo di Roma-Fiorentina e il centrocampista portoghese viene colto dalle telecamere a parlare nel tunnel con Ikoné, l’ex compagno di squadra ai tempi del Lille. Il calciatore viola chiede informazioni all’amico sulle sue attuali condizioni fisiche e Sanches risponde sibillino: «Non lo so, probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me». Uno scenario paranormale che secondo il portoghese da anni frena la sua carriera.

renato sanches

Una frase che ha colpito tanti tifosi della Roma che hanno ripreso il video sui social ma non certo una novità per chi lo conosce bene. Sanches infatti la scorsa stagione, al culmine della frustrazione per i continui infortuni muscolari, si era rivolto ad uno sciamano parigino. Un consulto speciale del quale il portoghese non fa mistero e che nei mesi scorsi ha colto di sorpresa più di qualcuno a Trigoria.

(…)

Il problema per Sanches sembra più psicologico che fisico. La paura di farsi male è un pensiero costante, così come la maledizione che lui pensa penda sulla sua testa. Ogni giorno è quello buono per provare a rimetterlo in campo. A partire da giovedì in Europa League contro lo Sheriff. Ci spera la Roma, così come il general manager Tiago Pinto che ha riposto nella roulette portoghese la personale fiches stagionale. «È la mia scommessa». Sempre che qualcuno lassù sia d’accordo.

SMALLING MEME

Tornando agli affari terreni Paulo Dybala non sembra aver riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Ma nelle prossime ore saranno effettuati gli esami per chiarire l’entità dell’infortunio. L’argentino salterà le gare con lo Sheriff e con il Bologna, pronto a tornare in campo contro il Napoli il 23 dicembre. Stop di 10 giorni invece per Azmoun dopo il problema al polpaccio subito contro la Fiorentina.

renato sanches tiago pinto renato sanches-6 SMALLING MEME RENATO SANCHES 11 renato sanches 18 renato sanches-2