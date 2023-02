SAPORE DI SALIS (SILVIA) – “SONO UNA DONNA CHE SA STARE IN UN LUOGO DI POTERE” - L’EX ATLETA OLIMPIONICA DI LANCIO DEL MARTELLO, OGGI VICEPRESIDENTE CONI: “LE ATTRICI CHE HANNO ACCUSATO MIO MARITO FAUSTO BRIZZI DI MOLESTIE NON HANNO CAPITO CHE SONO STATE UTILIZZATE E SI SONO PRESTATE A UNA SITUAZIONE PIÙ GRANDE” - "UN REALITY? NO, PERÒ L’ISOLA DEI FAMOSI SAREBBE UNA SFIDA INTERESSANTE" - "L’ACCUSA CHE LE RIVOLGONO MAGGIORMENTE? CHE SONO UNA STRONZA…”

Menù d’atleta: “Mangiavo dalla mattina alla sera in quantità assurde. In quel periodo ho preso 12 chili per arrivare a 80 e allenarmi per le Olimpiadi”.

Menù da dirigente: “Ora solo secondi e verdure”.

Silvia Salis ha 37 anni, è un’ex martellista ed è vicepresidente vicario del Coni. Vuoi per l’altezza (tanta), vuoi per la postura, l’atteggiamento, l’aspetto fisico; vuoi per tutto questo messo insieme, non è proprio una donna che passa inosservata: “Non so quante volte mi hanno chiesto il perché io abbia scelto il lancio del martello invece di lavorare in tv o come modella”.

Risposta?

Mai capita questa domanda, come se partecipare alle Olimpiadi fosse una deminutio.

A cosa ha rinunciato per lo sport?

Un po’ alla vita normale dei ragazzi, ma volevo le Olimpiadi.

Per vincerle.

Ho capito presto che non ci sarei riuscita, bastava partecipare.

È stato un dolore?

Forse per un attimo, poi è diventata la fortuna della mia vita: ho puntato su altro.

Su cosa?

Mi sono iscritta a Scienze politiche per poi dedicarmi alla politica sportiva.

Ha smesso presto con lo sport...

Avevo la pubalgia da due anni, poi un giorno al medico ho domandato: “Tornerò mai come prima?”.

E lui: “No”.

Com’è l’Olimpiade?

Il più grande esperimento sociologico: un microcosmo di diecimila persone che arrivano da tutto il mondo con tutte le differenti culture, anche gastronomiche; stare lì serve a relativizzarsi.

Cioè?

Ti rendi conto che non esisti solo tu o il tuo Paese.

Davanti a quale atleta è diventa una fan?

A Bolt quando ha realizzato il record del mondo. Ero lì.

Fenomeno.

Non era neanche un campione, era proprio un altro pianeta; (sorride) è l’unico del mondo sportivo al quale ho chiesto una foto.

Oltre dal risultato da cosa si vede “l’altro pianeta”.

Quelli come lui sanno vincere con leggerezza, sanno ispirare simpatia nel pubblico, riescono a coinvolgere le persone.

Lei chiamava l’applauso?

Poco, mi dava fastidio, troppo casino; in Corea toccava a me ed ero al centro di uno stadio con 70 mila persone urlanti: è bastato un mio piccolo cenno e hanno smesso.

Una sbronza?

Fino a 27 anni astemia; i miei amici mi derubricavano a “palla micidiale”, però gli ero utile visto che la sera guidavo.

Inquadrata.

Mi affatica il contrario.

Uno schiaffo dato?

No, ma più sei forte e più governi quella forza. Anche i miei compagni di nazionale, uomini enormi, non li ho mai visti neanche minacciare.

Gli uomini la temono?

Credo di no, mai avuta questa impressione.

E cosa pensa delle attrici che hanno accusato suo marito di molestie?

Non ne penso nulla.

Non è possibile.

Sono donne che in quel momento non hanno avuto l’acume di capire che venivano utilizzate e che si sono prestate a una situazione più grande.

Diplomatica.

Il problema non sono loro e la questione è superata dai fatti.

È una donna di potere?

Sono una donna che sa stare in un luogo di potere.

Conta più il potere o i soldi?

Senza dubbio il potere.

Farebbe un reality?

No, però l’Isola dei famosi sarebbe una sfida interessante.

Massacrerebbe tutti.

Sarei pronta a qualsiasi sacrificio; (ride) aspetti, non lo farei.

L’accusa che le rivolgono maggiormente.

Che sono una stronza.

Lo è?

Se per stronza vuol dire che se ho in testa un’idea è difficile farmele cambiare, allora sì.

