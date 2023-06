14 giu 2023 16:25

SARÀ ANCHE UNA "COPPETTA", MA PER L'ITALIA LA NATIONS LEAGUE È UN APPUNTAMENTO DA NON SBAGLIARE - IL CALCIO ITALIANO DEVE SALVARE LA FACCIA DOPO IL "POKER" DI FINALI PERSE (CHAMPIONS, EUROPA E CONFERENCE LEAGUE E MONDIALI UNDER 20) - LA SFIDA CONTRO LA SPAGNA (DOMANI SERA A EINSCHEDE) E L'EVENTUALE FINALE SONO ANCHE L'OCCASIONE PER ALCUNI GIOCATORI DI METTERSI IN MOSTRA IN VISTA DEL MERCATO ESTIVO...