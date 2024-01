26 gen 2024 15:06

SARA’ DANIIL MEDVEDEV A SFIDARE SINNER NELLA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2024 – IL RUSSO RIMONTA ZVEREV E RAGGIUNGE, DOPO UNA MARATONA DI 5 SET, LA SUA QUARTA FINALE IN UNO SLAM - I PRECEDENTI CON JANNIK SONO 6-3 PER MEDVEDEV, CHE HA VINTO LE PRIME 6 SFIDE DI FILA CON L’AZZURRO. MA NELLE ULTIME 3 GARE, TRE SUCCESSI DI FILA PER SINNER, CHE IN AUSTRALIA HA PERSO UN SET IN 6 PARTITE. MEDVEDEV NE HA PERSI OTTO – VIDEO