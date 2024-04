SARA’ UN INCONTRO "PROFESSIONISTICO" IL MATCH DI PUGILATO CHE IL PROSSIMO 20 LUGLIO VEDRÀ SUL RING IL 58ENNE MIKE TYSON E LA STAR DI YOUTUBE JAKE PAUL, 27 ANNI: IL TIMBRO DI UFFICIALITÀ ERA INCERTO A CAUSA DELLA DIFFERENZA DI ETÀ TRA I DUE - IL COMBATTIMENTO, IN OTTO ROUND DA DUE MINUTI CIASCUNO, SI SVOLGERÀ A DALLAS, IN TEXAS - L'ULTIMO INCONTRO PROFESSIONALE DI TYSON RISALE AL 2005 E LA SUA ULTIMA VITTORIA NEL 2003 CONTRO CLIFFORD ETIENNE…

(ANSA-afp) - NEW YORK, 29 APR - Il match di pugilato che il 20 luglio prossimo vedrà di fronte la leggenda dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni, e la star di YouTube Jake Paul, 27 anni, sarà considerato un incontro professionistico, hanno annunciato i due pugili e gli organizzatori. Il combattimento, in otto round da due minuti ciascuno, si svolgerà a Dallas, in Texas. L'ultimo incontro professionale di Tyson risale al 2005 e la sua ultima vittoria nel 2003 contro Clifford Etienne.

Il timbro di ufficialità era incerto, specie a causa della differenza di età tra Tyson e Paul. "Mike voleva che fosse un combattimento da professionisti. Netflix voleva che fosse un combattimento da professionisti, quindi ho accettato", ha detto lo YouTuber sui social. L'organizzatore, Nakisa Bidarian, ha confermato, spiegando che è stato fatto tutto per soddisfare i requisiti della commissione del Texas incaricata di concedere le licenze per i combattimenti di boxe.

Nel corso della sua carriera, Tyson ha ottenuto 50 vittorie, di cui 44 per ko, ma ha subito anche sei sconfitte, a volte del tutto inaspettate come nel 1990, quando fu detronizzato da James "Buster" Douglas a Tokyo. Il suo ultimo mondiale risale al 2002, a Memphis, dove il britannico Lennox Lewis lo mandò al tappeto all'ottavo round. Tyson ha battuto Clifford Etienne l'anno successivo ma ha poi subito due sconfitte contro Danny Williams nel 2004 e poi Kevin McBride nel 2005, annunciando il suo ritiro dallo sport. Jake Paul ha nove vittorie di cui sei prima del limite per una sconfitta.

