SARA’ INTER-CITY LA FINALE DI CHAMPIONS - GUARDIOLA RIFILA 4 PERE E UNA LEZIONE DI CALCIO AL REAL MADRID DI ANCELOTTI - DECIDONO UNA DOPPIETTA DI BERNARDO SILVA, UN'AUTORETE DI MILITAO E JULIAN ALVAREZ NELLA RIPRESA. TRAVERSA CLAMOROSA DI KROOS. PERCHE’ ANCELOTTI HA LASCIATO IN PANCHINA INIZIALMENTE RUEDIGER CHE ALL’ANDATA AVEVA CONTENUTO HAALAND? - IL CITY PUO’ CENTRARE IL TRIPLETE – LA PROMESSA DI LIAM GALLAGHER: “PRONTO A RIUNIRE GLI OASIS SE I CITIZENS VINCONO LA CHAMPIONS”

Da gazzetta.it

CITY REAL 5

Sarà il Manchester City a contendere all'Inter la Champions League nella finale di Istanbul del 10 giugno. Gli uomini di Guardiola, dopo l'1-1 dell'andata al Bernabeu, hanno travolto la formazione di Ancelotti con un netto 4-0. Le parate di Courtois su Haaland hanno solo rimandato il vantaggio degli inglesi che hanno sbloccato il risultato al 23' con Bernardo Silva, abile a firmare anche il 2-0 al 37'.

La qualificazione, già indirizzata all'intervallo, è stata definitivamente messa in ghiaccio dall'autorete di Militao. Nel recupero il poker firmato da Julian Alvarez. Il City è ancora in corsa per il triplete visto che ha in tasca il campionato e si giocherà la FA Cup nella finale contro i cugini dello United il 3 giugno. E poi c'è l'ultimo atto della Champions contro Inzaghi...

LIAM GALLAGHER

Da virginradio.it

CITY REAL 3

I tifosi del Manchester City hanno un motivo in più per sperare nella vittoria della loro squadra in Champions League: una reunion degli Oasis in caso della vittoria nella competizione più difficile e prestigiosa in Europa.

Lo ha detto Liam Gallagher in uno dei suoi consueti scambi di battute con il suo pubblico su Twitter. “C’è qualche possibilità che gli Oasis tornino se il Manchester City vince la Champions League?” ha scritto un fan. Liam ha risposto: “Sono pronto.”

LIAM GALLAGHER NOEL GALLAGHER GUARDIOLA CITY REAL GUARDIOLA CITY REAL 56