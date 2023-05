SARANNO RICCHI 'STI ARABI MA SO' UN PO' COJONI - IL GOVERNO ARABO STAREBBE PREPARANDO UNA MAXI OFFERTA DA CIRCA 360 MILIONI DI EURO L'ANNO PER IL 35ENNE LIONEL MESSI (UN MILIONE AL GIORNO) - IL GOVERNO SAUDITA, DOPO AVER FATTO PONTI D'ORO A CRISTIANO RONALDO, VORREBBE PORTARE IL CAMPIONE ARGENTINO ALL'AL-HILAL, LA RIVALE DELL'AL NASSR DI CR7, PER RICOMPORRE LA SFIDA TRA I DUE, CHE ORMAI SONO SUL VIALE DEL TRAMONTO...

Da www.ilnapolista.it

leo messi

Il governo dell’Arabia Saudita ha un piano: trasformare il suo campionato di calcio in una sorta di cimitero degli elefanti del pallone mondiale. Dopo aver ingaggiato Ronaldo, ha pronto un’offerta irrinunciabile per la superstar argentina: 400 milioni di dollari all’anno, parenti a 360 milioni di euro circa. Un milione di euro al giorno. Per il Telegraph che svela il progetto si tratta dell’ “accordo salariale più redditizio nella storia del calcio”.

lionel messi cristiano ronaldo. 3

“Sono in corso trattative con i rappresentanti di Messi, guidati dal padre Jorge – scrive il giornale inglese – per quando il giocatore diventerà free agent a fine giugno alla scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain”. Il contratto di Messi raddoppierebbe quasi i 190 milioni di euro che guadagna Cristiano Ronaldo fino all’estate del 2025.

lionel messi cristiano ronaldo. 2

Il Telegraph non parla nemmeno di squadre, la presenta proprio come un’operazione di Stato. Il piano è mettere di nuovo Ronaldo (che gioca nell’Al-Nassr) contro Messi, che andrebbe all’Al-Hilal, i rivali tradizionali.

E per portare a casa operazioni del genere “il governo saudita ha reclutato l’ex amministratore delegato del Manchester City Garry Cook, che era a capo del club quando l’acquisizione di Abu Dhabi è stata completata nel 2008, in una posizione simile nella Pro League saudita”. Sarà lui a gestire l’operazione Messi. Si prevede che sarà coinvolto in qualsiasi discussione per assicurarsi la firma di Messi.

ARTICOLI CORRELATI

leo messi in bisht coppa del mondo lionel messi cristiano ronaldo. 1 messi ronaldo