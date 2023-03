29 mar 2023 17:25

SATTA A CHI TOCCA! LA CRISI DI BERRETTINI PROSEGUE DOPO L’ELIMINAZIONE AL PRIMO TURNO A MIAMI. IL TENNISTA AZZURRO SI CONSOLA CON LA FIDANZATA MELISSA SATTA CHE LO HA RAGGIUNTO IN FLORIDA: I DUE SONO STATI PAPARAZZATI MENTRE FANNO JOGGING - BERRETTINI, A CHI L’ATTACCA PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO IN CAMPO, REPLICA: “L’AMORE NON È UNA COLPA. MI SPIACE PER QUELLI CHE DI TENNIS NE SANNO. NON SONO CRITICHE COSTRUTTIVE E NON NE CAPISCO LE RAGIONI” – VIDEO