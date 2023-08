I SAUDITI RISCHIANO DI SGONFIARE IL PALLONE EUROPEO CON UNA VAGONATA DI PETRODOLLARI – ALTRO CHE FAIR PLAY FINANZIARIO, I CINQUE PRINCIPALI CLUB DELLA SAUDI PRO LEAGUE HANNO SGANCIATO PIÙ DI UN MILIARDO DI EURO PER COMPRARE I CARTELLINI E GARANTIRE STRATOSFERICI INGAGGI ANNUALI A 20 CALCIATORI DI PRIMO LIVELLO, DA BENZEMA A MILINKOVIC-SAVIC – LA “RICCA” PREMIER LEAGUE TEME DI ESSERE SACCHEGGIATA E CHIEDE L’INTERVENTO DELLA FIFA...

Estratto dell’articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

«Questo è soltanto l'inizio». Più che una promessa, sembra una minaccia quella formulata dai dirigenti della Saudi Pro League dopo aver sconvolto il mercato europeo a suon di petroldollari. Un pozzo senza fondo, in poche settimane i principali cinque club hanno speso più di un miliardo di euro per comprare i cartellini e garantire stratosferici ingaggi annuali a 20 calciatori di primo livello […]

«L'influenza dell'Arabia Saudita è enorme - denuncia Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool - e poi non possono chiudere tre settimane dopo rispetto a noi». Così la Premier si è già attivata con Fifa e Uefa per denunciare il caso e cercare di mettere un limite temporale simile, temendo un nuovo assalto senza più la possibilità di sostituire chi parte, però l'attivismo degli inglesi nasconde ben altro.

Abituati a comprare chi e quando volevano, ora in Inghilterra hanno scoperto che c'è sempre qualcuno più ricco che può cambiare le regole del gioco. […]

Cristiano Ronaldo aveva tracciato la nuova rotta lo scorso gennaio, lasciando il Manchester United per firmare un accordo da oltre 200 milioni di euro all'anno, e altri top player l'hanno seguito. Grazie alla spinta del Pif - il fondo d'investimento pubblico che detiene Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr e Al Hilal oltre al Newcastle di Tonali - non ci sono limiti di spesa e poi i club sauditi non devono sottostare alle regole del Fair Play Finanziario.

Così possono convincere Benzema a lasciare il Real Madrid per un contratto biennale da 400 milioni oppure spenderne 60 per avere Malcom dallo Zenit, ma anche dare uno stipendio da 18 milioni annui a Gerrard per allenare l'Al Ettifaq (solo Guardiola al City lo batte come ingaggio).

Anche l'Italia è stata travolta da questa rivoluzione opulenta: non attira più i campioni e li sta perdendo. Brozovic ha lasciato l'Inter vice campione d'Europa per giocare con CR7 nell'Al Nassr, mentre Milinkovic-Savic ha detto di no alla Juventus (così come l'ex milanista Kessié, pronto a firmare con l'Al Ahli che tratta anche il difensore romanista Ibanez) e presto potrebbe avere Verratti come compagno di squadra nell'Al Hilal. Il centrocampista azzurro, zero presenze in Serie A, ha già accettato la proposta di un triennale da 156 milioni e l'unico ostacolo è il Psg del qatarino Al-Khelaifi che vuole 80 milioni per il cartellino.

La Saudi Pro League inizia la prossima settimana - debutto venerdì - con 18 squadre di 13 diverse città (le migliori giocano a Riad e Gedda), mentre a dicembre l'Arabia Saudita ospiterà per la prima volta il Mondiale per club. Investimenti miliardari per cambiare la geografia del pallone («Continueremo a spendere soldi», sorride Peter Hutton, membro del board della lega saudita) e ripulirsi l'immagine con la speranza di ospitare la Coppa del mondo nel 2030, ma adesso si muovono gli altri campionati e le federazioni. […]

