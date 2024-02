LA SBROCCATA DI CIRO IMMOBILE: A FIRENZE, AL MOMENTO DEL CAMBIO, IL BOMBER DELLA LAZIO VIENE OFFESO DALLE TRIBUNE E SCAPOCCIA: SI ARRAMPICA SULLA BALAUSTRA. PER FERMARLO LO DEVONO TENERE IN QUATTRO – IL TIFOSO VIOLA CHE HA INSULTATO L'ATTACCANTE BIANCOCELESTE, SEGNALATO A UN ISPETTORE DELLA PROCURA FEDERALE, SAREBBE STATO SUBITO INDIVIDUATO…

Nervoso per la prestazione e per il risultato, ma soprattutto perché un tifoso della Fiorentina, dalla tribuna, gli ha urlato delle offese. Ciro Immobile si è trasformato in una furia appena uscito dal campo durante la partita al Franchi.

Ciro appena sentito le parole contro di lui tenta addirittura di scavalcare la balaustra per dirigersi verso il tifoso. “C’è Ciro Immobile imbufalito in questo momento all’uscita dal campo con qualcuno in tribuna. In quattro lo stanno contenendo sta cercando di arrampicarsi sulla balaustra", le parole del giornalista di Dazn a bordocampo.

Con tutte le forze per fermare l’attaccante della Lazio fuori di sé. L’uomo è stato segnalato ad un ispettore della procura federale, sarebbe stato subito individuato. La calma è tornata solo dopo qualche minuto. Non è un momento facile per Immobile, capitano e leader di una squadra che non riesce a trovare continuità. E davanti a certe offese non ci ha visto più. Si attenderà il verdetto della procura.

