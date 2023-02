20 feb 2023 13:57

Estratto dell'articolo di Pasquale Tina per "il Messaggero" BANDIERA PER IL TERZO SCUDETTO DEL NAPOLI Il se ha lasciato il posto al quando. Perché anche la scaramanzia si sta arrendendo all'evidenza di un Napoli proiettato verso il terzo scudetto della sua storia. Arriverà con largo anticipo se l'orchestra di Spalletti continuerà a suonare una melodia senza imperfezioni, come accaduto anche venerdì sera a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il 2-0 ha fatto esplodere di gioia i tifosi che pregustano il traguardo inserito da 33 anni. […] Sessantadue punti in classifica con 20 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. luciano spalletti C'è una sensazione diffusa: questo gruppo non ha intenzione di fermarsi. Spalletti ha abolito la parola gestire tanto è vero che dopo il ko di San Siro con l'Inter (il primo del 2023 e l'unico del campionato finora), il Napoli ha infilato una striscia di sette vittorie consecutive. […] Guarda avanti e lascia ai tifosi una lunghissima celebrazione, di fatto già iniziata. In città cominciano a spuntare le sciarpe "Napoli campione d'Italia 2022/2023" e le bandiere giganti con il 3, come il numero degli scudetti vinti. E' uscito allo scoperto pure Frank Anguissa in un'intervista concessa BeIn Sports France: «A questo punto sarebbe un fallimento non vincerlo. Onestamente non voglio proprio prendere in considerazione quest'ipotesi. Stiamo facendo di tutto per conquistare lo scudetto». […] BANDIERA PER IL TERZO SCUDETTO DEL NAPOLI […] La Champions League è l'altro traguardo che stuzzica Napoli. Nessun obbligo ovviamente, ma la consapevolezza di poter dare fastidio a tutte le grandi della competizione. Con la coppia (calcistica) più bella del mondo è lecito sognare. Kvaratskhelia e Osimhen hanno incantato pure contro il Sassuolo. […] Questo gruppo vuole continuare a stupire per scrivere un'altra pagina di storia. Primo obiettivo, l'ingresso ai quarti (mai accaduto finora), ma non ci sono limiti. E' la certezza di un Napoli consapevole della sua forza. Il se ormai da tempo ha lasciato il posto al quando.