Estratto da www.corriere.it

Non sono scarpe da calcio, ma delle sneakers di Louis Vuitton, più precisamente il modello 1ABD3G venduto a 1100 euro, ma che non si trova in negozio e neanche on line, ma solo a particolari aste accessibili a pochi […] Quelle che involontariamente ha svelato di possedere Leo Messi postando una sua foto con la moglie dalle Bahamas.

Foto che ha fatto sobbalzare sulle sedie migliaia di aficionados. E non del pallone. Ma di moda. Eh sì perché ai piedi di Leo c’erano un paio di introvabili sneakers Luis Vuitton 1ABD3G, sogno inarrivabile di molti appassionati del marchio francese.

Inarrivabili non tanto per il prezzo, […] quanto per il fatto che il modello da lui indossato non è presente in alcun negozio Louis Vuitton e neanche on line: l’unica speranza per gli appassionati è che qualche rivenditore se le sia dimenticate in magazzino oppure ricorrere ad apposite aste in cui qualche esemplare è stato venduto, ma a cifre comunque superiori ai 2000 euro.

Nessun problema naturalmente invece per Messi che del marchio francese è stato anche di recente testimonial in una celebre campagna pubblicitaria che lo ha visto posare assieme al suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo.

