18 giu 2023 19:55

SCATTA IL CASTING PER IL NUOVO ALLENATORE DEL PSG – LA TRATTATIVA TRA PARIS SAINT GERMAIN E JULIAN NAGELSMANN È UFFICIALMENTE SALTATA. NON È STATO TROVATO UN ACCORDO. ORA IL FAVORITO PER SEDERSI SULLA PANCHINA DEL CLUB PARIGINO È LUIS ENRIQUE. MA CONTE E ZIDANE SONO ALLA FINESTRA – L’OBIETTIVO DI MERCATO DEI PARIGINI È OSIMHEN, MA I 150 MILIONI CHIESTI DA DE LAURENTIIS POTREBBERO ESSERE TROPPI ANCHE PER NASSER AL KHELAIFI