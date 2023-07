SCAZZI IN VASCA – AI MONDIALI DI NUOTO DI FUKUOKA VA IN SCENA LO PSICODRAMMA AZZURRO, DOPO LA CLAMOROSA ELIMINAZIONE DELL’ITALIA IN BATTERIA: IL DORSISTA CHIACCHERONE, THOMAS CECCON, SI INCAZZA CON GLI ALTRI E LI ACCUSA DI SCARSA MOTIVAZIONE. E ATTACCA LA SCELTA DI FAR GAREGGIARE MANUEL FRIGO: “PENSAVO NUOTASSE MIRESSI. NON PRENDO IO LE DECISIONI, MA SONO EVIDENTEMENTE SBAGLIATE”

Da www.ilnapolista.it

Italia del nuoto, il bilancio dei Mondiali non è granché ed emerge un nervosismo prima sconosciuto. Ne scrive Repubblica:

L’Italia lascia Fukuoka con 14 medaglie in tutte le discipline (nessun altro dei 194 paesi ci è riuscito): in vasca 1 oro, 4 argenti in gare olimpiche, 1 bronzo (a Budapest un anno fa: 9-7-6). Nervosismi prima sconosciuti. L’esclusione dalla finale della 4×100 misti della campionessa uscente scoperchia malumori.

Thomas Ceccon, oro storico nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso di cui rimane recordman, apre con un dorso timido (3°) poi lamenta scarsa motivazione negli altri e un suo sovraimpiego: «Pensavo che il mio crono bastasse, io ieri tre turni e oggi altri 3. Frigo ne aveva solo 1, una settimana fa ha fatto 6-7 decimi di meno, pensavo nuotasse Miressi. Non prendo io le decisioni, ma sono evidentemente sbagliate.

Lo dimostra la 4×100 stile mista: volevo aprire o non partire affatto. Parlo perché non sono un santo». Nicolò Martinenghi, argento nei 100 rana, nonbrilla. Sceglie lui di tuffarsi, era previsto Poggio: «Non do la colpa agli altri, me la prendo io. Ma quei 3 decimi li avremmo potuti tirare giù uno a testa. Ci è mancata cattiveria, ci meritiamo l’esclusione».

Non le cerca il dt, Cesare Butini: «Nella staffetta c’è stata un po’ di sufficienza. Un incidente di percorso. In generale, siamo partiti forte poi ci siamo persi: 9 mancate finali per pochi centesimi. È una squadra che per la prima volta si è trovata nelle difficoltà, dobbiamo imparare a gestirle e riportare spirito, se qualcosa si è incrinato. Non sono deluso, è una squadra che ha girato anche se è mancata in alcune situazioni. Ci aiuterà a crescere».

