SCENE DA FAR WEST IN BUNDESLIGA: DURANTE LA PARTITA TRA UNION BERLINO E BAYERN MONACO, È SCOPPIATA UNA RISSA TRA L'ALLENATORE DELLA SQUADRA DI CASA, NENAD BJELICA, E L'ATTACCANTE DEI BAVARESI, LEROY SANE' - IL TECNICO CROATO HA TIRATO DUE MANATE IN FACCIA AL CALCIATORE TEDESCO, CHE HA RISPOSTO CON DEGLI SPINTONI - IL BATTIBECCO È STATO FERMATO DALL'INTERVENTO DELLE DUE PANCHINE E ALLA FINE… - VIDEO

Una rissa da saloon, scoppiata quando mancavano una ventina di minuti al termine della partita di campionato tra Union Berlino e Bayern Monaco. La gazzarra è stata scatenata dal faccia a faccia tra il tecnico croato, Nenad Bjelica, e il calciatore dei bavaresi, Leroy Sané. Un paio di manate come ceffoni hanno acceso gli animi, provocato la reazione delle panchine e costretto l'arbitro a estrarre il cartellino rosso nei confronti dell'allenatore. A giudicare dalla mimica, dall'espressione del viso e dalle urla il rischio che sia sanzionato con una squalifica pesante è altissimo. Dai gesti quasi intimava al giocatore qualcosa del tipo: con te faccio i conti dopo, ci vediamo dentro…

L'episodio è avvenuto al 75° con il Bayern Monaco in vantaggio all'Allianz Arena per 1-0 grazie alla rete di Raphael Guerreiro. La palla varca la linea laterale all'altezza della panchina dell'Union, Sané si avvicina e prova a recuperarla per la rimessa in gioco ma trova l'opposizione di Bjelica. Ne nasce un battibecco e, al culmine dell'ira, il tecnico dà due colpi in faccia al giocatore. È la scintilla che provoca l'incendio: il resto fa parte di un copione già noto: qualcuno prova a fare da paciere, altri si lanciano nella mischia a muso duro, altri ancora provano ad allontanare con la forza i più esagitati. Bjelica, in particolare, viene trasportato via dai collaboratori per evitare guai peggiori. Ma continua a urlare e a inveire. […] Sané se l'è cavata solo con un'ammonizione. […]

