SCENE DI GUERRIGLIA URBANA DURANTE LA PARTITA DI FA CUP TRA WEST BROMWICH E WOLVERHAMPTON: LA PARTITA È STATA SOSPESA PER QUASI 40 MINUTI DOPO CHE SUGLI SPALTI È SCOPPIATA UNA MAXI RISSA TRA I TIFOSI DELLE DUE SQUADRE, CON I SUPPORTER CHE HANNO PRESO D’ASSALTO IL CAMPO - IMMAGINI SPLATTER: UN SUPPORTER È STATO PORTATO VIA COL SANGUE CHE COLAVA DALLA TESTA - I CALCIATORI COSTRETTI ALLA FUGA - VIDEO

Wolves fans were caught in the home end this afternoon. The West Brom fans weren’t happy at all! ? #WBA #WWFC https://t.co/ZprLVY40J1 — Football Away Days (@FBAwayDays) January 28, 2024

Estratto dell'articolo di Simone Golia per www.corriere.it

Un derby, una rivalità sentitissima, un match definito da sempre ad alto rischio, tanto che oggi si era tornati a giocarlo con lo stadio aperto al pubblico come non accadeva da 12 anni. Ma il quarto turno di Fa Cup fra West Bromwich e Wolverhampton si è trasformato in una pagina nera del calcio inglese. Al 78’, poco dopo il gol del momentaneo raddoppio di Cunha, con gli ospiti quindi sul 2-0 e vicini al passaggio del turno, il gioco è stato interrotto dall’arbitro Thomas Bramall, con i sostenitori delle due squadre che si sono riversati in campo mentre in un angolo dello stadio scoppiava una rissa senza esclusioni di colpi.

Un tifoso è stato portato via con il sangue che colava da una ferita alla testa. Il match è ripreso dopo una pausa forzata di 38 minuti e gli ultimi 12 si sono conclusi senza ulteriori incidenti. […] Gli hooligans del West Bromwich sembravano attaccare i tifosi del Wolverhampton che erano seduti in una settore riservato ai tifosi di casa. La polizia e gli steward si sono precipitati sul posto, mentre le squadre hanno lasciato il campo per tornare negli spogliatoi, con il difensore di casa Kyle Bartley ha preso in braccio il figlio per portarlo al sicuro.

[…] Il capitano del West Brom Jed Wallace ha ammesso che le scene scioccanti lo hanno messo a dura prova: «Molti giocatori erano angosciati perché è lì che sedevano le loro famiglie — le sue parole —. Erano preoccupati per loro, ecco perché hanno iniziato a correre verso le panchine. Nessuno vuole vedere una cosa del genere nel calcio». […] Adesso il West Bromwich dovrà sicuramente affrontare un’indagine della Federcalcio sulla gestione degli scontri.

