SCIABOLA D'ARGENTO. LUIGI SAMELE PERDE IN FINALE CONTRO LA LEGGENDA UNGHERESE SZILAGYI (7-12) CHE CONQUISTA IL SUO TERZO ORO CONSECUTIVO AI GIOCHI OLIMPICI NELLA SCIABOLA INDIVIDUALE. E' LA PRIMA MEDAGLIA DELL'ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO - LE POLEMICHE DOPO LA VITTORIA CON L'IRANIANO RAHBARI CHE A FINE GARA GLI HA NEGATO LA STRETTA DI MANO... – VIDEO

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Da gazzetta.it

E’ di Luigi Samele la prima medaglia azzurra ai Giochi. E’ ancora la scherma a regalare gioie allo sport italiano ed è un argento che brilla: nella finale della sciabola maschile Samele è stato sconfitto 15-7 da un monumento della scherma, l’ungherese Aron Szilagyi, già campione olimpico a Londra 2012 e a Rio 2016 (impresa riuscita nella scherma solo a Valentina Vezzali). Per Samele è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo a squadre di Londra 2012.

luigi samele luigi samele

 
Lanciato giovanissimo nella squadra da Christian Bauer, campione del mondo Giovani nel 2006, Luigi Samele - che compirà domani 34 anni) ha raccolto tra i senior meno di quanto il suo talento prometteva. Prima un infortunio a una spalla, poi la mancata qualificazione ai Giochi di Rio che lo ha messo in crisi, poi la scelta di spostarsi a Bologna per essere affiancato da Andrea Terenzio, il maestro pugliese che lo segue tuttora. 
 

LUIGI SAMELE LUIGI SAMELE

Luigi Samele, legato alla stella della sciabola femminile, l’ucraina Olga Kharlan, è arrivato in semifinale dopo i successi sul cinese Xu, sull’iraniano Rahbari (che alla fine del match gli ha rifiutato il saluto), sul compagno di squadra Enrico Berrè nei quarti e in semifinale sul sudcoreano Kim con una rimonta straordinaria: sotto 6-12 ha piazzato 9 stoccate consecutive. E’ la quindicesima medaglia della sciabola maschile individuale ai Giochi (3 ori, 9 argenti e 3 bronzi), arriva 9 anni dopo l’argento di Diego Occhiuzzi a Londra 2012.

 

 

 

 

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