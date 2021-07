CLAMOROSO! – GIORGIO CHIELLINI, EROE DELLA NAZIONALE AGLI EUROPEI, È ANCORA DISOCCUPATO: NON HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO CON LA JUVE E DAL 30 GIUGNO È A TUTTI GLI EFFETTI SENZA SQUADRA – LA DIRIGENZA BIANCONERA NON LO HA MAI CHIAMATO PER COMINCIARE A DISCUTERE IL NUOVO ACCORDO. NEMMENO UNO SQUILLO, ANCHE SOLO PER RASSICURARLO CHE ANDRÀ TUTTO A POSTO