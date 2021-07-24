Da gazzetta.it
luigi samele luigi samele Luigi Samele
SCIABOLA D'ARGENTO. LUIGI SAMELE PERDE IN FINALE CONTRO LA LEGGENDA UNGHERESE SZILAGYI (7-12) CHE CONQUISTA IL SUO TERZO ORO CONSECUTIVO AI GIOCHI OLIMPICI NELLA SCIABOLA INDIVIDUALE. E' LA PRIMA MEDAGLIA DELL'ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO - LE POLEMICHE DOPO LA VITTORIA CON L'IRANIANO RAHBARI CHE A FINE GARA GLI HA NEGATO LA STRETTA DI MANO... – VIDEO-
Da gazzetta.it
luigi samele luigi samele Luigi Samele
CEDO SULLA CEDOLA – LE BANCHE TORNANO ALLA NORMALITÀ! LA BCE HA DECISO DI RIMUOVERE, DAL PRIMO OTTOBRE, LE LIMITAZIONI A DIVIDENDI E BUYBACK, CHE ERANO STATI SOSPESI PER VIA DEL COVID - IN ITALIA GLI OCCHI SONO CONCENTRATI ESSENZIALMENTE SU INTESA SANPAOLO, UNICREDIT E MEDIOBANCA. CHE ORA SI PREPARANO A RIVERSARE AGLI AZIONISTI PIÙ DI 4 MILIARDI...
CLAMOROSO! – GIORGIO CHIELLINI, EROE DELLA NAZIONALE AGLI EUROPEI, È ANCORA DISOCCUPATO: NON HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO CON LA JUVE E DAL 30 GIUGNO È A TUTTI GLI EFFETTI SENZA SQUADRA – LA DIRIGENZA BIANCONERA NON LO HA MAI CHIAMATO PER COMINCIARE A DISCUTERE IL NUOVO ACCORDO. NEMMENO UNO SQUILLO, ANCHE SOLO PER RASSICURARLO CHE ANDRÀ TUTTO A POSTO
CAFONALINO - IL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO PRESENTA IL SUO LIBRO SU RONALD REAGAN A PALAZZO BRANCACCIO INSIEME A MATTEO SALVINI, CHE ARRIVA AD AMMETTERE: “SU ALCUNE COSE MEGLIO BIDEN DI TRUMP, L’ISOLAZIONISMO NON È UN BENE” – IL DIRETTORE DELL’ANSA LUIGI CONTU, VITTORIONE SGARBI, ANNALISA CHIRICO, DARIO SALVATORI E L’EX DIRETTORE GENERALE DEL DIS GENNARO VECCHIONE: ECCO CHI C’ERA
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ADDIO INIEZIONE! UNA SOCIETA' ISRAELIANA STA AVVIANDO GLI STUDI CLINICI SU UN VACCINO CONTRO IL COVID DA ASSUMERE PER VIA ORALE - I RICERCATORI RECLUTERANNO 24 VOLONTARI PER PROVARE LA SICUREZZA DEL PRODOTTO - SE I RISULTATI AVRANNO SUCCESSO, LE PILLOLE SARANNO TESTATE CONTRO UN PLACEBO - A DIFFERENZE DELLE SOLUZIONI PFIZER E MODERNA, QUESTO FARMACO PRENDERA' DI MIRA TRE PROTEINE DIVERSE...