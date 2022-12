mayara lopes 5

MAYARA LOPES SUPERSEXY: LA PROMESSA HOT FA IMPAZZIRE I TIFOSI DEL BRASILE

Da www.corrieredellosport.it

La modella, grandissima sostenitrice verdeoro, incanta i social con le sue forme prorompenti e manda i fan in delirio: "Se la Selecao vince il Mondiale regalo l'abbonamento al mio canale"

ivana knoll 1

IVANA KNOLL ESULTA PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CROAZIA: “NEXT ROUND”. CHE SCOLLATURA

Da www.golssip.it

Ivana Knoll esulta sui social per la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022 della sua Croazia. E i tifosi restano incantati in particolare dalla sua scollatura prorompente:

lo sfotto di ivan rakitic verso lukaku 3

CROAZIA-BELGIO, RAKITIC SFOTTE LUKAKU: 'LO ONOREREMO PER UN MESE A SPALATO'

Da www.calciomercato.com

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Belgio nell'ultima gara della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la Croazia si qualifica per gli ottavi di finale. "Merito" di Romelu Lukaku, reo di aver fallito quattro occasioni da gol solari nel secondo tempo. E l'ex nazionale croato Ivan Rakitic, in una storia su Instagram, lo ha "sfottuto" così: "Andiamo Lukaku! Lo onoreremo per un mese a Spalato! Andiamo".

romelu lukaku tira un pugno alla panchina 2

LUKAKU IN LACRIME DÀ UN PUGNO ALLA PANCHINA DOPO L’ELIMINAZIONE DEL BELGIO

Da www.corriere.it

Le lacrime di Lukaku a fine match contro la Croazia finito 0-0. Il suo Belgio è fuori dai Mondiali del Qatar. Lacrime e rabbia del giocatore dell’Inter che ha sbagliato due gol clamorosi. Lukaku ha avuto anche un gesto di stizza, un pugno sferrato contro la panchina della sua squadra, distrutto uno dei vetri di rivestimento.

‘CANELO’ SI SCUSA CON MESSI PER LE MINACCE VIA WEB: “SONO STATO…”

Gianni Pampinella per www.fcinter1908.it

messi canelo

Il pluricampione messicano di boxe Saul 'Canelo' Alvarez ha chiesto scusa a Lionel Messi, dopo averlo accusato di aver maltrattato una maglia della sua nazionale negli spogliatoi, dopo la partita tra Argentina e Messico. "Hai visto Messi pulire lo spogliatoio con la nostra maglia e bandiera? Farebbe meglio a chiedere a Dio che non lo trovi!", aveva scritto, commentando un video in cui la 'Pulce' sembrava aver calpestato la maglia 'Tricolor', che aveva scambiato con un avversario al termine del match.

canelo alvarez 2

Ieri Alvarez si è scusato, affermando di aver reagito in modo eccessivo: "Sono stato trascinato dalla passione e dall'amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo, per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me. Auguro a entrambe le squadre molto successo nelle partite di oggi e continuerò a sostenere il Messico fino alla fine", ha concluso.

tifoso giapponese prende in giro morata 2

LO SFOTTÒ DEL GIAPPONESE: "DOV'È MORATA?"

Da www.gazzetta.it

In un certo senso, è diventato lo sfottò ufficiale di Qatar 2022 per i tifosi delle piccole nazionali che compiono delle imprese. Dopo il "Where's Messi?" dei sauditi per la vittoria con l'Argentina, ecco il "Where's Morata?" dei giapponesi al termine della partita vinta con la Spagna. (Instagram @actufoot_)

tifoso giapponese prende in giro morata 1 lo sfotto di ivan rakitic verso lukaku 2 ivana knoll 2 mayara lopes 4 ivana knoll 3 ivana knoll 4 ivana knoll 5 ivana knoll 6 ivana knoll 7 lo sfotto di ivan rakitic verso lukaku 1 mayara lopes 1 mayara lopes 10 mayara lopes 11 mayara lopes 12 mayara lopes 6 mayara lopes 7 mayara lopes 8 mayara lopes 9 romelu lukaku in lacrime dopo l eliminazione del belgio 1 romelu lukaku tira un pugno alla panchina 1 romelu lukaku in lacrime dopo l eliminazione del belgio 2 romelu lukaku tira un pugno alla panchina 3 thierry henry consola lukaku tifoso giapponese prende in giro morata 3