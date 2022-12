SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - COS'HA MESSO CASEMIRO NEL NASO DI NEYMAR DURANTE LA PARTITA CONTRO LA COREA? - HAKIMI SEGNA COL "CUCCHIAIO" E SUI SOCIAL RIAFFIORA LA FRASE DI "ANDONIO" CONTE: "SUI RIGORI È UNA PIPPA. DOVREBBERO MORIRE TUTTI PRIMA DI FARGLIENE CALCIARE UNO" - I TIFOSI DEL MAROCCO IMITANO QUELLI GIAPPONESI: PULISCONO GLI SPALTI DOPO LA PARTITA - LO YOUTUBER AMERICANO VOLA IN QATAR PER VEDERE RONALDO, MA CR7 NON GIOCA E LUI SI DISPERA! - RONALDO ESCE A TESTA BASSA DAL CAMPO MENTRE I COMPAGNI FESTEGGIANO CON I TIFOSI… - VIDEO

1. BRASILE, ECCO LA MISTERIOSA SOSTANZA CHE CASEMIRO METTE NEL NASO DI NEYMAR

Da www.corrieredellosport.it

Il successo ottenuto dal Brasile sulla Corea del Sud ha generato entusiasmo, ma anche qualche polemica. Le immagini televisive hanno infatti mostrato un particolare che non è passato inosservato e che ha coinvolto Casemiro e Neymar.

La sostanza misteriosa

Le immagini televisive mostrano il centrocampista verdeoro mentre passa - durante la partita contro la nazionale asiatica - qualcosa nelle narici del compagno di squadra. Qualcuno ha cercato di polemizzare, ma il mistero è stato subito svelato. Nei giorni scorsi Neymar aveva avuto l’influenza con difficoltà respiratorie. Casemiro ha semplicemente passato un unguento sulle narici del compagno di squadra per migliorarne la respirazione. Nel corso della stessa partita anche Raphinha ha utilizzato lo stesso medicinale per respirare meglio.

2. QUELLA VOLTA CHE ALL'INTER CONTE DISSE: 'HAKIMI? PER FARGLI CALCIARE UN RIGORE DOVREBBERO MORIRE TUTTI'

Da www.calciomercato.com

Achraf Hakimi è stato protagonista agli ottavi del Mondiale, calciando il rigore decisivo contro la Spagna (con un cucchiaio) e regalando ai suoi la qualificazione ai quarti. Ripensando alla personalità mostrata dal dischetto, tornano in mente le parole pronunciate da Antonio Conte ai tempi dell'Inter: "Calcia bene le punizioni, ma sui rigori è una pippa peggio di me quando giocavo. Se dovessimo giocarci qualcosa, dovrebbero morire tutti prima di fargliene calciare uno". Hakimi ha smentito il suo vecchio tecnico, per la felicità di un Paese intero.

3. RONALDO SEMPRE PIÙ SOLO: ESCE A TESTA BASSA MENTRE I COMPAGNI FESTEGGIANO COI TIFOSI,

Da www.calciomercato.com

Si aspettava tutt'altro Mondiale Cristiano Ronaldo. Si aspettava il Mondiale della rivincita, dopo le difficoltà con il Manchester United, un Mondiale da capopopolo, vittorioso. Invece si è ritrovato solo anche in nazionale. Dopo gli screzi coi compagni e con il CT Santos, oggi gli è stato preferito Gonçalo Ramos, che ha ripagato la fiducia con una tripletta, facendo dimenticare il fuoriclasse madeirense. CR7 è entrato al 74' ma non è sembrato particolarmente contento della vittoria e, dopo il fischio finale, è uscito dal campo da solo, mentre compagni e tifosi festeggiavano e si godevano il passaggio ai quarti di finale.

Intervistato nel post-partita, ha poi smentito le voci che lo vorrebbero prossimo a un trasferimento all'Al-Nassr, con un lapidario "No, non è vero", in risposta alla domanda dei giornalisti.

Sono mesi difficili per il fuoriclasse portoghese e questa serata è uno dei punti più bassi e inattesi. Il Mondiale, però è ancora lungo e compagni e allenatore lo hanno protetto con le loro dichiarazioni, segno che lo considerano ancora leader e capitano del gruppo. Le immagini di lui che se ne esce, solitario, dal campo, però, restano e faranno parlare ancora tanto.

4. I TIFOSI DEL MAROCCO IMITANO QUELLI GIAPPONESI E PULISCONO GLI SPALTI DOPO IL MATCH CON LA SPAGNA

Da www.corriere.it

Forse hanno imitato i tifosi giapponesi o forse è diventata una moda. Forse è solo una tecnica per fare video virali da postare sui social. E’ comunque qualcosa di utile. Anche dopo la storica vittoria del Marocco contro la Spagna, i tifosi della squadra guidata da Regragui si sono messi a pulire gli spalti dello stadio.

