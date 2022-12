SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - LA PORNOSTAR INGLESE "RISCHIA L'ESECUZIONE" PER I SUOI VESTITINI SEXY ALLO STADIO - IL DIFENSORE FRANCESE KOUNDÉ GIOCA CON LA COLLANA D'ORO - IL COREANO CHO GUE SUNG COSTRETTO A SPEGNERE IL CELLULARE DOPO LE TROPPE RICHIESTE DI MATRIMONIO RICEVUTE - STERLING ABBANDONA I MONDIALI: LA SUA FAMIGLIA È STATA VITTIMA DI UNA RAPINA IN INGHILTERRA - ARSENE WENGER SPERNACCHIA LA GERMANIA - KYLIAN MBAPPÉ NASCONDE IL LOGO DELLA BIRRA DAL PREMIO DEL MIGLIORE IN CAMPO - LA FIGLIA DEL CAPITANO GHANESE SVIENE DOPO IL RIGORE SBAGLIATO…. VIDEO

1. ALLA PORNOSTAR BRITANNICA VIENE DETTO CHE "RISCHIA L'ESECUZIONE" PER IL SUO ABBIGLIAMENTO ALLO STADIO

Dagonews da www.dailystar.co.uk

Alla pornostar britannica Astrid Wett è stato detto che "rischia l'esecuzione" per il suo abbigliamento alla Coppa del Mondo. L'attrice hard è stata avvertita da alcuni utenti sui social media di "coprirsi" dopo aver posato per foto rivelatrici di se stessa in Qatar.

Wett, che era all'interno dello stadio mentre l'Inghilterra ha battuto il Senegal per 3-0 stasera, ha pubblicato una foto di se stessa con indosso solo una gonna corta di jeans nera, un top bikini bianco e una camicia bianca aperta , riporta il Daily Star.

Si è parlato molto delle regole del Qatar in relazione al rispetto delle regole della religione principale del paese, con molti che ritengono che i leader del Qatar le abbiano allentate per il torneo per paura di un enorme contraccolpo.

Una persona ha twittato: "Astrid qui è il Qatar, non l'Inghilterra". E un altro ha scritto: “Nessun rispetto per la cultura”. Diversi hanno avvertito di una possibile "esecuzione"

Lol kounde never to be caught unfresh ? pic.twitter.com/6rvh8Lch4Z — FASTERR?? (@Young_Jomiloju) December 4, 2022

2. KOUNDÉ GIOCA FRANCIA-POLONIA CON UNA COLLANINA, È VIETATO: PER 42 MINUTI NON SE NE ACCORGE NESSUNO

Estratto dell'articolo di Alessio Pediglieri per www.fanpage.it

Incredibile e grave disattenzione ai Mondiali in Qatar durante l'ottavo di finale tra Francia e Polonia: ci sono voluti 40 minuti circa prima di accorgersi che il giocatore dei transalpini, Jules Koundé stava giocando con una collanina al collo. Accortosi della situazione, il direttore di gara il venezuelano Valenzuela, ha provveduto perché lo staff francese provvedesse alla rimozione dell'oggetto, fermando per qualche istante il match.

Una leggerezza che poteva costare anche cara, perché la presenza di collane, braccialetti e altri oggetti indossati dai giocatori potrebbero provocare situazioni pericolose per sé e per gli avversari. La FIFA e l'UEFA hanno infatti bandito qualsiasi elemento sul corpo dei calciatori che non sia strettamente legato all'abbigliamento ufficiale di gara. Nessun anello, tanto meno collane o orecchini. Consentite solamente le mascherine protettive, obbligatori i parastinchi e unicamente polsini o fascette per i capelli. […]

3. CHO GUE SUNG È DIVENTATO UN SEX SYMBOL GRAZIE AL GOL AL PORTOGALLO. È STATO SUBISSATO DI RICHIESTE DI MATRIMONIO, HA DOVUTO SPEGNERE IL TELEFONINO.

Estratto dell'articolo Da www.ilnapolista.it

Ogni Mondiale ha la sua stella emergente. Negli anni ci sono stati molti exploit che hanno reso giocatori sconosciuti veri idoli in patria e fuori, come Campell con la Costa Rica, James Rodriguez con la Colombia o Fabio Grosso. In questo mondiale un exploit è quello di Cho Gue Sung che grazie ai sui due gol ha trascinato gli asiatici agli ottavi.

[…] Ora è diventato un sex symbol nel suo paese. Dopo la partita con il Portogallo ha dichiarato che ha dovuto spegnere il telefono per le troppe richieste di matrimonio. A fine partita, inoltre, è stato contestato sia dal ct portoghese Fernando Santos che da Cristiano Ronaldo per aver provocato l’asso lusitano fino alla sostituzione che ha mandato l’ex Manchester United su tutte le furie. […]

4. INGHILTERRA, STERLING LASCIA: LADRI ARMATI IN CASA CON MOGLIE E FIGLIA PRESENTI. SOUTHGATE: 'NON SO SE TORNERÀ'

Da www.calciomercato.com

Negli ottavi di finale tra Inghilterra e Senegal Raheem Sterling è stato assente. Lo ha annunciato la FA che ha specificato che l'assenza era dovuta a motivi familiari. Si è appreso inoltre che per gli stessi motivi Sterling ha lasciato il ritiro della Nazionale.

Dall'Inghilterra

Arrivano info sconcertanti a fonte The Times: secondo l'affidabile fonte britannica, il calciatore avrebbe ricevuto la notizia dell'irruzione in casa sua di malintenzionati armati con moglie e figlia presenti. Non è chiaro quali siano le condizioni della famiglia Sterling né se il calciatore sarà in grado di aggregarsi nuovamente alla propria Nazionale.

Southgate non sa

Nel post partita il ct Southgate ha aggiunto: "La priorità è che stia con la sua famiglia e noi lo sosterremo e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Non so se potrà tornare, non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia viene prima di tutto".

5. MONDIALI: WENGER, CHI PENSA SOLO AL CALCIO QUI VINCE DI PIÙ

(ANSA) - Secondo Arsene Wenger, direttore del settore sviluppo del calcio della Fifa, le nazionali "mentalmente pronte e decise a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche" si sono date "più possibilità di vincere la loro prima partita ai Mondiali", come poi è accaduto.

Wenger ha fatto gli esempi della Francia, dell'Inghilterra (i cui giocatori si sono comunque inginocchiati per 'Black Lives Matter') e del Brasile.

"Quando giochi un Mondiale, sai che non devi perdere la prima partita - le parole dell'ex manager dell'Arsenal -. Ci sono squadre che hanno esperienza, e che hanno avuto risultati in tornei precedenti, come Francia, Inghilterra, Brasile, che qui hanno pensato al calcio e hanno vinto la loro prima partita". "E sono state anche squadre mentalmente pronte - ha aggiunto -, e determinate a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche".

A sostenere questa teoria c'è stato anche il fatto, nel torneo in Qatar, che la Germania ha perso la prima partita del Mondiale 2022, contro il Giappone, dopo aver manifestato collettivamente contro la minaccia di sanzioni fatta dalla Fifa per impedire l'uso della fascia 'inclusiva' "One Love". Tutti i giocatori tedeschi si erano messi una mano sulla bocca mentre posavano per la foto prima del calcio d'inizio. La Germania è stata poi eliminata nella fase a gironi, per la seconda volta consecutiva.

Un'altra nazionale leader per le questioni politiche, la Danimarca, è stata anch'essa eliminata nella fase a gironi. A parte i commenti sul tema delle prese di posizioni politiche o pro-Lgbt, Wenger ha presentato diversi elementi tattici e statistici sul primo turno del Mondiale, evidenziando in particolare il forte aumento dei gol segnati su cross (+ 83%) rispetto al Mondiale del 2018. "Le squadre difendono di più al centro e la manovra è più aperta sui lati esterni. Questo attribuisce un ruolo importante ai giocatori di fascia - ha spiegato Wenger -. Così io credo che le squadre che hanno le migliori ali avranno le maggiori possibilità di vincere il torneo". (ANSA).

6. MBAPPÉ NASCONDE LO SPONSOR DELLA BIRRA: ECCO IL MOTIVO

Da www.corrieredellosport.it

"Pagherò le ammende di tasca mia". Kylian Mbappé è pronto ad assumersi le responsabilità per le mancate presenze in conferenza stampa: "Il silenzio è una mia decisione personale e non voglio che ne vada di mezzo la Federazione".

La scelta di Kylian

L'obiettivo del fuoriclasse del Psg, trascinatore della Francia qualificatasi ai Mondiali del Qatar grazie al successo sulla Polonia negli ottavi, è quello di 'dribblare' domande sul suo futuro (dopo il 'gran rifiuto' al Real Madrid della scorsa estate) ma anche quello di evitare pose accanto al trofeo di Mvp che viene assegnato dopo i match.

Il motivo? Secondo 'L'Equipe' è che Mbappé non vuole essere associato al marchio di birra che sponsorizza il trofeo e per questo, dopo il match con i polacchi, durante la foto di rito a bordo campo lo ha nascosto impedendone la visione. Il francese, per sua scelta, non vuole infatti pubblicizzare alcol, cibo 'spazzatura' e scommesse.

7. GHANA, LA FIGLIA DI AYEW SVENUTA DOPO IL RIGORE SBAGLIATO DAL PADRE: ECCO PERCHÉ È STATO SOSTITUITO

Pietro Lazzerini per www.tuttomercatoweb.com

È stato risolto il "mistero" della sostituzione di André Ayew all'intervallo della sfida persa dal Ghana contro l'Uruguay. Il motivo è legato alla sua famiglia, con la figlia che sarebbe svenuta sugli spalti colta da un piccolo malore proprio a causa dell'errore dal dischetto del padre. All'intervallo la stella della Nazionale ghanese si è fatto sostituire per poter raggiungere l'ospedale dove era stata trasportata la figlia che comunque era in buono stato di salute dopo lo svenimento causato dall'emozione.

