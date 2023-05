11 mag 2023 12:24

SCORZA DI SIMONE – SIMONE INZAGHI STRAPAZZA STEFANO PIOLI NELL’EURODERBY E INGRANA LA MARCIA PER LA FINALE DI ISTANBUL – LA SUA POSIZIONE SULLA PANCHINA RESTA IN BILICO MA PIÙ VA AVANTI IN CHAMPIONS, PIÙ SI AVVICINA LA SUA CONFERMA - MA SE FOSSE LO STESSO TECNICO A VOLER ANDAR VIA A FINE ANNO? - SE DOVESSE RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (COPPA ITALIA, FINALE E QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS) AVREBBE UN BUON MOTIVO PER TOGLIERSI QUALCHE SASSOLINO DALLE SCARPE DOPO LA MAREA DI CRITICHE NEI SUOI CONFRONTI...