UNA SCUDERIA FORMATO PIPPODROMO - LECLERC HA CAPITO CHE E’ IMPOSSIBILE DIVENTARE CAMPIONE DEL MONDO CON LA FERRARI. E INFATTI PENSA DI SALUTARE MARANELLO – IL RITIRO IN BRASILE NEL GIRO DI PROVA E' STATA LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO – TERRUZZI SGASA: “FERRARI IN DISARMO. CI SI DOMANDA COSA HA PORTATO IL CAMBIO AL VERTICE DECISO LO SCORSO INVERNO. NULLA. VASSEUR È UOMO DI PISTA, NON DI FABBRICA. DALLA FERRARI SE NE VANNO IN TANTI. LE ROSSE SONO RETROCESSE DI NUOVO A QUARTA FORZA…”

1 - LECLERC-FERRARI, TERAPIA DI COPPIA SENZA UNA SVOLTA PUÒ ANDARE VIA

Daniele Sparisci per il “Corriere della Sera” - Estratti

leclerc gp brasile

Ferite d’amore. Di quelle che restano. La carriera di Leclerc con la Ferrari è piena di cicatrici. La prima alla sua seconda gara, nel 2019 in Bahrein: la macchina cede mentre era al comando. Di botte ne ha prese diverse in cinque stagioni.

L’ultima, però, gli ha fatto male davvero e rischia di lasciare strascichi in un rapporto già messo a duro prova. Sul k.o. del Brasile emergono altri particolari: l’uscita di pista nel giro di formazione sarebbe stata provocata da un principio di allarme sul motore che ha fatto scattare il sistema di autoprotezione e spento la power unit per evitare danni. Dalle prime analisi sembra che l’unità sia riutilizzabile, ma la certezza si avrà soltanto quando raggiungerà Las Vegas (dove è diretta da San Paolo insieme agli altri materiali) per la corsa del 19 novembre.

charles leclerc

Nel frattempo Charles avrà smaltito la rabbia, ma non i dubbi, che ha confidato una cerchia ristretta, sulle possibilità di diventare campione del mondo con la Ferrari in un futuro a breve termine. Il ritiro di San Paolo è arrivato in un momento delicato, mentre sono partite le prime discussioni per il rinnovo del contratto oltre il 2024. Si tratta dell’accordo più importante, che dovrebbe legarlo a lungo alla squadra in cui è cresciuto sin dal vivaio. Il monegasco si sente pronto a lottare per il Mondiale — lo ha dimostrato l’anno scorso in avvio di campionato su una macchina competitiva —, ma la fiducia nel progetto di rilancio guidato da Fred Vasseur deve essere alimentata da segnali concreti.

(...)

2 - TANTI CAMBI E I SOLITI GUAI VA RICOSTRUITA L’ANIMA ROSSA

Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera” - Estratti

leclerc

(...) Ci si domanda cosa ha portato il cambio al vertice deciso lo scorso inverno. Nulla. Le promesse si sono rivelate illusorie, le correzioni invisibili, gli errori, ripetuti. Vasseur è uomo di pista, non di fabbrica. Maranello come una tappa di un percorso professionale che da questa esperienza non mostra lampi. Dalla Ferrari se ne vanno, se ne sono andati, in tanti; attendiamo arrivi che potranno incidere eventualmente sulla vettura 2025. Mentre chi alla Ferrari lavora si sente ripetere da mesi di affiancamenti e, sostituzioni, sai che bel vivere. Intanto, le Rosse sono retrocesse di nuovo a quarta forza.

L’immagine è quella di una squadra inconsapevolmente disorientata che per questo disorienta. Di un disarmo che chiede, se non una rivoluzione, interventi profondi, attenti e un calore, umano e passionale, che appartiene a una tradizione unica e perduta.

leclerc SAINZ VASSEUR LECLERC 1 charles leclerc 2