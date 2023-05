UNO SCUDETTO DA OSCAR - CI SARA' LA REGIA DI PAOLO SORRENTINO ALLA FESTA TRICOLORE DEL NAPOLI E DE LAURENTIIS GONGOLA: “IO E PAOLO DOMENICA PROSSIMA SCENDEREMO IN CAMPO DOPO LA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA PER APRIRE LA FESTA” - DOMANI GLI AZZURRI AFFRONTERANNO L’UDINESE: LA SQUADRA RIENTRERÀ SOLO VENERDÌ PER EVITARE L'ASSALTO ALL’AEROPORTO DI CAPODICHINO IN PIENA NOTTE – IL NAPOLI POTREBBE VINCERE LO SCUDETTO GIA’ STASERA IN ALBERGO SE LA LAZIO NON BATTE IL SASSUOLO…

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per la Stampa

de laurentiis

Sul divano questa sera, ad Udine domani o domenica prossima a Napoli con la Fiorentina. Lo scudetto è atteso entro le prossime tre tappe perché andare oltre avrebbe il sapore di qualcosa che non va.

Napoli freme e non teme, il piano per liberare la gioia c'è ed è stato aggiornato. Il punto di equilibrio ruota attorno all'appuntamento del Friuli dove, comunque vada, Spalletti e i suoi ragazzi rimarranno due notti e non una sola: ritorno in città venerdì dopo l'ora di pranzo perché c'è da evitare l'eventuale assedio - sicuro in caso di matematica certezza del titolo - di un popolo in cerca dei suoi eroi nelle stette stradine che aprono sull'uscita dall'aeroporto di Capodichino come accaduto più volte per brindare a traguardi parziali.

(...)

napoli si prepara alla festa scudetto

Napoli butterà un occhio al duello della Lazio di questa sera e, intanto, si è messa in fila per assicurarsi il biglietto per il Maradona senza squadra, ma con otto maxischermi a bordo campo dove verrà trasmessa la sfida del Friuli: biglietto a 5 euro perché, dice De Laurentiis, i costi organizzativi hanno un peso. Il patron azzurro insiste in una riflessione già nota e sempre più ribadita ora che l'obiettivo è raggiunto. «Il nostro - dice - sarà lo scudetto dell'onestà, di chi vince rispettando le regole. Altrimenti ne avremmo già vinti altri...». Onestà è un termine forte e pronunciarlo ancora di più: un po' di prudenza sul tema non è mai sbagliato usarla. Udine è in preallarme, ma sicura di aver messo ogni dettaglio al posto giusto.

PAOLO SORRENTINO CON LA MAGLIETTA DELL ARGENTINA

Napoli dilaziona i tempi della storia e consegna ad una regia da Oscar i suoi attimi irripetibili: Paolo Sorrentino è in campo per colorare il momento alla sua maniera e prima che il tutto finisca dentro ad un suo nuovo film. «Io e Paolo (Sorrentino, ndr) eravamo pronti a scendere sul terreno del Maradona per aprire la festa già domenica scorsa per la gara con la Salernitana ed io e Paolo lo saremo ancora di più domenica prossima dopo Napoli-Fiorentina», racconta De Laurentiis. Il Maradona non chiude più e, domani sera, saranno in sessantamila sulle tribune con lo sguardo a ciò che accadrà ad Udine: potrebbe essere tutto inutile se la Lazio frenasse con il Sassuolo, inutile per il titolo, ma non per chi sarà presente. Una cosa appare certa: entro poche ore si chiuderà il cerchio perché andare oltre domenica prossima stonerebbe, e non poco.

paolo sorrentino napoli si prepara alla festa scudetto paolo sorrentino