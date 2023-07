8 lug 2023 08:40

SCUSA APOLLO, NON TI AVEVAMO RICONOSCIUTO! BERRETTINI LIQUIDA DE MINAUR E POI CITA “GLI OCCHI DELLA TIGRE” CARI A APOLLO CREED IN UNA DELLE SCENE CLOU DI "ROCKY III": “HO DI NUOVO GLI OCCHI DELLA TIGRE, ME LO HA DETTO ANCHE MIA MADRE. MA PREFERISCO TENERE LE ASPETTATIVE BASSE”. E ADESSO C’È ZVEREV, PER IL TERZO TURNO – SINNER VOLA AGLI OTTAVI: JANNIK HA UN CALENDARIO FACILE FINO ALLE SEMINIFINALI, PROBABILMENTE CON DJOKOVIC: “PENSO SOLO PARTITA PER PARTITA”