ITALIA E INGHILTERRA UNITE SOTTO IL SEGNO DI LUCA - PER CAPIRE L'IMPATTO DI VIALLI SUL CALCIO INGLESE BASTA GUARDARE LA PIOGGIA DI OMAGGI ARRIVATI DA OLTREMANICA - NON SOLO GRAEME SOUNESS, ANCHE L'EX BOMBER ALAN SHEARER HA VOLUTO RICORDARE IL CAMPIONE SCOMPARSO LO SCORSO 6 GENNAIO: "È MOLTO RARO TROVARE NEL CALCIO UNA PERSONA COSÌ" - I GIOCATORI DEL CHELSEA SCENDONO IN CAMPO CON LA MAGLIA NUMERO 9 E I TIFOSI FANNO UNA STANDING OVATION AL NONO MINUTO… - VIDEO