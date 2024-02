26 feb 2024 13:24

SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL "MATINO" - DURANTE LA PARTITA DI SERIE B TRA SUDTIROL E BARI, IL DIFENSORE DEI BARESI EMMANUELE MATINO HA COLPITO AL PETTO UN RACCATTAPALLE, ACCUSANDOLO DI NON RESTITUIRGLI IL PALLONE ABBASTANZA IN FRETTA - DOPO IL MATCH, IL CALCIATORE SI È SCUSATO PER IL GESTO, MA HA ANCHE VOLUTO DENUNCIARE I GLI INSULTI RICEVUTI SUI SOCIAL: "NON ERA MIA INTENZIONE USARE VIOLENZA (UNA PICCOLA SPINTA). MA NON È MENO GRAVE DI AUGURARE MORTE SOLO PERCHÉ SONO NAPOLETANO…"