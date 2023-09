4 set 2023 15:30

SE CI DEVE FARE UN FAVORE, PUO’ RESTARSENE A CASA - PAOLA EGONU TENTATA DI DIRE NO ALL’ITALIA PER LE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE DOPO IL FLOP AGLI EUROPEI DI VOLLEY - IL PRESIDENTE FEDERALE MANFREDI: “NON OBBLIGHIAMO NESSUNO. LEI CI DIRÀ SE HA VOGLIA DI VENIRE O SE HA DEI PROBLEMI” – IL SUO ENTOURAGE PARLA DI UNA NON MEGLIO PRECISATA “SOFFERENZA”. VERO E’ CHE AGLI EUROPEI LA EGONU HA PERSO IL POSTO E NON È STATA PROTAGONISTA, MA LA DOLENTE PAOLETTA HA CAPITO CHE ORA C’E’ IN BALLO UN’OLIMPIADE?