SE IL NAPOLI FA IL SUO DOVERE CONTRO L'EINTRACHT, AVREMO 3 SQUADRE ITALIANE NEI QUARTI DI CHAMPIONS! DOPO IL MILAN, ANCHE L'INTER È TRA LE MIGLIORI 8 D'EUROPA, 12 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA, GRAZIE ALLO 0-0 IN CASA DEL PORTO. SALVATAGGI MIRACOLOSI DI DUMFRIES E ONANA – “MANITA” DI HAALAND, AVANZA ANCHE IL CITY CHE TRAVOLGE IL LIPSIA 7-0 - SOLO MESSI E LUIZ ADRIANO NELLA STORIA HANNO FATTO 5 RETI IN UNA PARTITA DI CHAMPIONS....

Da sportmediaset.mediaset.it

L'Inter è ai quarti di finale di Champions League grazie allo 0-0 in casa del Porto dopo la vittoria di misura dell'andata. Al Do Dragao la formazione di Inzaghi ha giocato una partita ordinata e compatta, rischiando di capitolare solo al 94' con salvataggi miracolosi di Dumfries e Onana. Quasi nulla la produzione offensiva di Dzeko e Lautaro Martinez, ma grazie all'1-0 di San Siro il pareggio a reti inviolate è bastato per tornare tra le migliori 8 d'Europa dodici anni dopo l'ultima volta.

CITY-LIPSIA 7-0

Da gazzetta.it

Sulle spalle del gigante. Il City fa quel che deve, eliminando il Lipsia con un’esplosione di manifesta superiorità (7-0) e avanzando ai quarti di Champions League. Ma il monumento equestre della serata lo scolpisce l’onnipotenza di Erling Haaland e della sua personale “manita”. Cinque gol in 63 minuti, quando con mezzora ancora davanti lo ha fermato l’unico che lo poteva fermare, Pep Guardiola, decidendo che poteva bastare, concedendogli l’adorante ovazione sotto la neve di Manchester. E insieme “salvando” il posto di Leo Messi e Luiz Adriano nel libro dei record, “solo” raggiunti ma non superati alla voce “maggior numero di gol segnati in una partita di Champions League”.

