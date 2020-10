SE TORNA ANCHE ILICIC, CHI FERMERA’ L’ATALANTA? LO SLOVENO IN LISTA CHAMPIONS: UN PRIMO PASSO VERSO IL RIENTRO, ORA LA “DEA” SPERA - ACCOLTO DAGLI STRISCIONI E DALL'AFFETTO DEI TIFOSI, ILICIC HA RIPRESO AD ALLENARSI CON IL GRUPPO SOLTANTO VERSO LA FINE DI SETTEMBRE. DOPO LA SOSTA DI OTTOBRE SOLO VERSO FINE MESE POTREBBERO AVERSI NOTIZIE PIÙ CONCRETE SULLA DATA DEL RIENTRO IN CAMPO PER IL FANTASISTA

L'Atalanta avrà a disposizione anche Josip Ilicic per la seconda stagione in Champions League. La società nerazzurra, inserita nel Girone D con Liverpool, Ajax e Midtjylland, ha diramato la lista dei 25 giocatori scelti da Gasperini per la competizione e lo sloveno fa parte del gruppo. L'escluso è il difensore croato Sutalo nonostante il ko di Caldara con Gasperini che ha inserito l'esterno sinistro Mojica.

Sul ritorno in campo effettivo dello sloveno però c'è ancora incertezza. Dopo un'estate complicata e di avanti e indietro tra la Slovenia e Bergamo, esattamente un mese fa, il 7 settembre, Ilicic era tornato a Zingonia, il centro sportivo dei nerazzurri.

Accolto dagli striscioni e dall'affetto dei tifosi, Ilicic ha ripreso ad allenarsi con il gruppo soltanto verso la fine di settembre, praticamente una decina di giorni fa, un tempo ancora non sufficiente per garantire un rientro in campo, considerando anche il periodo di inattività precedentemente trascorso.

L'ultima partita giocata da Josip Ilicic è stata quella in casa della Juventus, lo scorso 11 luglio. Considerando la sosta di ottobre verso fine mese potrebbero aversi notizie più concrete sulla data del rientro in campo per il fantasista tanto amato dagli atalantini.

